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Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником

10 ноября 2023 14:43
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И поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд. 

Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил коллег с праздником и вручил награды 65 отличившимся сотрудникам и ветеранам службы.

Почётными гостями стали председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, руководитель прокуратуры Самарской области Сергей Берижицкий, руководитель управления ФСБ России по Самарской области Андрей Акулинин, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников и ветераны ОВД.

Открывая торжественное мероприятие, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Профессия милиционера, полицейского, сотрудника органов внутренних дел не простая. Она почетная и несет огромный круг обязанностей. Самарский регион принимает огромное количество мероприятий и все мероприятия прошли на достойном уровне, охрана общественного порядка обеспечена. Коллеги, я благодарю весь личный состав, всех руководителей всех рангов за то, что вы делаете. Желаю счастья, здоровья, побольше позитива в это непростое время».

Приглашенные гости поблагодарили сотрудников органов внутренних дел, поздравили, пожелали крепкого здоровья, успехов, удачи и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия

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