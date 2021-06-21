На время проведения соревнований по велоспорту в Самарской области перекроют движение транспота

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В связи с проведением спортивных мероприятий Всероссийского уровня по велоспорту-шоссе на территории Самарской области будет временно прекращено движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения: «Урал» – Муханово, «Бузаевка – Чубовка» – «Урал – Муханово».

27 июня (воскресенье) 2021 года с 09:00 до 16:00 закроют движение по автомобильной дороге «Урал» – Муханово для проведения шоссейной групповой велогонки Первенства России среди юниоров.

09 июля (пятница) 2021 года с 09:00 до 16:00 движение будет закрыто на автодороге «Бузаевка – Чубовка» – «Урал – Муханово».

10 июля (суббота) 2021 года с 09:00 до 16:00 движение будет закрыто на автодороге «Урал» – Муханово. Пройдут этапы шоссейной групповой многодневной гонки, в том числе горная.

Фото: pixabay