На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду

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Из-за затянувшихся ремонтных работ на трассе М-5 в районе Жигулевска автомобилисты регулярно стоят в бесконечных пробках на солнцепеке. Поэтому власти региона вместе с МЧС решили помочь водителям пережить жару.

— Из-за плановых дорожно-ремонтных работ возникает большое скопление машин от тольяттинского до жигулевского путепроводов. При такой погоде возникает риск для здоровья людей, — подтвердил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов.

Для облегчения ситуации всем автомобилистам будут раздавать воду. Также на участке трассы работают оперативные группы МЧС для контроля движения и помощи всем участникам пробок, пишет 63.ру.

Такие заторы могут продлиться до самой осени 2022 года из-за капитального ремонта федеральной трассы. И наступившая июльская жара явно ухудшает положение не только водителей, но и пешеходов. Небольшое облегчение будет в будущие выходные — ближе к 16 июля синоптики обещают спасительные дожди и снижение температуры.