Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦУР Самарской области составил карту пляжей с недостатками
ЦУР Самарской области составил карту пляжей с недостатками
В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля
В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
На дорогах могут появиться посты из-за введенного в Самарской области противопожарного режима
На дорогах могут появиться посты из-за введенного в Самарской области противопожарного режима
Lego окончательно покинет российский рынок
Lego окончательно покинет российский рынок
Из-за долгов 128 тысяч жителей Самарской области не могут покинуть РФ
Из-за долгов 128 тысяч жителей Самарской области не могут покинуть РФ
На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду
На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду
По факту падения на девушку части ограждения самарской набережной возбудили дело
По факту падения на девушку части ограждения самарской набережной возбудили дело
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.3
0.03
EUR 61.81
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле
«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается
СОИКМ им. П.В. Алабина: состоится новое занятие  занятии в раках программы "Музейная среда для детей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду

12 июля 2022 12:38
106
На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду

Из-за затянувшихся ремонтных работ на трассе М-5 в районе Жигулевска автомобилисты регулярно стоят в бесконечных пробках на солнцепеке. Поэтому власти региона вместе с МЧС решили помочь водителям пережить жару.

— Из-за плановых дорожно-ремонтных работ возникает большое скопление машин от тольяттинского до жигулевского путепроводов. При такой погоде возникает риск для здоровья людей, — подтвердил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов.

Для облегчения ситуации всем автомобилистам будут раздавать воду. Также на участке трассы работают оперативные группы МЧС для контроля движения и помощи всем участникам пробок, пишет 63.ру.

Такие заторы могут продлиться до самой осени 2022 года из-за капитального ремонта федеральной трассы. И наступившая июльская жара явно ухудшает положение не только водителей, но и пешеходов. Небольшое облегчение будет в будущие выходные — ближе к 16 июля синоптики обещают спасительные дожди и снижение температуры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
173
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
156
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1064
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
346
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
425
Весь список