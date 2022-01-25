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На сегодняшний день на территории Самарской области на государственной охране состоят 2854 объекта археологии, из которых 129 включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 2725 относятся к выявленным объектам археологического наследия.



По материалам сайта Минкультуры России на 31.12.2021 выдано 169 разрешений (открытых листов) на право проведения археологических полевых работ на территории Самарской области, в том числе, на проведение археологических разведок 149 открытых листов, археологических раскопок – 19, археологических наблюдений – 1. Указанные открытые листы получили 65 исследователей (от 1 до 12 открытых листов на одного человека). По данному показателю Самарская область заняла второе место среди регионов, первое – Краснодарский край (214), третье – Ростовская (157), четвертое – Нижегородская (121), пятое делят Курская область и Республика Татарстан (108).



Археологические работы на территории Самарской области в 2021 г. проводились силами 28 организаций археологического профиля из Самары, Саратова, Москвы, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Казани, Тамбова, Стерлитамака, Краснодара, Ульяновска.



Управление продолжает активную работу по консультированию собственников земельных участков о необходимости соблюдения требования законодательства в части проведения обследования территорий до начала земляных и строительных работ.



За 2021 год в адрес управления поступило 537 актов государственной историко-культурной экспертизы по земельным участкам. В 520 актах отражены результаты, связанные с проведением разведочных работ на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. Большое количество открытых листов и актов ГИКЭ наглядно иллюстрирует результаты проведенной работы, а также добросовестность собственников земли, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО

