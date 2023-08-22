151

На территории региона действуют 17 лесных питомников, на которых ежегодно выращивается более 5 миллионов единиц посадочного материала. Основными лесообразующими породами Самарской области являются дуб, сосна и береза. Посадочный материал традиционно высокого качества и полностью покрывает потребности региона.



На ровных и ухоженных грядках растут маленькие деревца. Каждый сеянец здесь холят и лелеют. Сотрудники питомника свою работу любят: полив, регулярная прополка не только механизированная, но и ручная.



Основная задача питомников – выращивать посадочный материал для восстановления лесов региона, пострадавших от пожаров и незаконных рубок.



Ежегодно в регионе наращивают объемы лесовосстановления, подготовки посадочного материала и запаса семян. Лесничества и питомники получают новую технику и проходят реконструкцию.

Фото: скриншот видео