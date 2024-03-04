На площади Куйбышева в Самаре пройдут традиционные проводы зимы

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В этом году Масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится - 17 марта. В воскресенье на главной площади города гостей ждет тематический комплекс, в центре которого установят традиционный символ праздника – Маслёну. Здесь же будут работать несколько площадок с народными забавами, среди которых перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъём на столб с призами, бои на подушках; размещены фотозоны и арт-объекты.

На месте ледового катка (со стороны ул. Красноармейской) разместится центр народной культуры «Светлица». Гостей ждут хороводы, детские игры и другие забавы. Рядом будет площадка, на которой организуют игры в городки.

На месте аттракциона «Горка» будет создан лабиринт из сена, размещены фигуры домашних животных из локации «Деревенское подворье».

На территории усадьбы Деда Мороза откроется выставка лучших работ, представленных на конкурс «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Напомним, что изготовить свою маслёну могут все желающие. Заявки на участие принимаются до 10 марта. Отметим, что в рамках Года семьи, объявленного Президентом России, предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные со своими родными и близкими.

Как и в прошлые годы площадкой авторского искусства мастеров и дизайнеров региона станет ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Также на площади будут работать мастерские, где дети смогут принять участие в мастер-классах.

Отметим, что в этот же день в Самаре будут работать участки для голосования. Напомним, выборы Президента в этом году пройдут с 15 по 17 марта.

Фото: администрация Самары