На каникулах школьники Тольятти побывали на экскурсиях в пожарно-спасательных частях

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У школьников продолжаются весенние каникулы, а личный состав пожарно-спасательных частей 31 пожарно-спасательного отряда продолжает проводить работу по пропаганде пожарно-спасательного дела среди подрастающего поколения тольяттинцев. Ведь воспитание культуры безопасного поведения среди молодежи - важное направление в работе сотрудников МЧС России.

На днях ребята из школьного лагеря при школе № 70, а также ученики 6 классов школы № 70 Автозаводского района и 3 класса школы № 2 Комсомольского района г. Тольятти побывали на экскурсиях в 11 и 39 пожарно-спасательных частях.

Сотрудники пожарных частей рассказали юным гостям о своей работе, показали диспетчерскую, где принимают вызовы, имеющуюся в распоряжении части пожарную технику и вооружение. Школьникам продемонстрировали оснащение машин, спецодежду, пожарные рукава, аварийно-спасательное оборудование, необходимое в работе пожарных. Учащимся напомнили, чем опасен огонь и повторили правила безопасного обращения с ним.

«Проводимая работа со школьниками младших и средних классов носит прежде всего важную воспитательную функцию. В этом возрасте у ребят формируется собственная система взглядов, ценностей и мировоззрение. Именно поэтому им сейчас как никогда важно видеть настоящее дело, которым занимаются люди героических профессий, знакомиться с теми людьми, которые могут стать для них достойными примерами для подражания. Проводя такие мероприятия, мы, сотрудники МЧС России, искренне рады, что вносим вклад в формирование и развитие подрастающего поколения, воспитываем культуру безопасного поведения», - отметил инспектор отделения организации службы и подготовки 31 ПСО Вячеслав Харитонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО