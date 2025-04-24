На Госуслугах стартовал приём заявок на «Битву роботов»

Создайте своего лучшего робота и покажите, на что он способен! На Госуслугах до 15 мая включительно принимают заявки на участие в третьем сезоне Международного чемпионата «Битва Роботов». В этом году соревнования будут проводиться в двух категориях: среди взрослых и детей. Общий призовой фонд от генеральных партнёров мероприятия — 6,6 млн рублей.
Кто может участвовать
Роботы и мини-роботы должны соответствовать требованиям регламентов чемпионата.
Сколько команд пройдут отбор
В каждой команде может быть до 5 человек.
«Битва Роботов» — это ежегодное международное соревнование. Команды создают боевых роботов, воплощая в жизнь самые смелые инженерные решения, а затем проверяют их способности на специальном ринге. Победителя определяет жюри.
Не упустите шанс стать частью захватывающего мира технологий!