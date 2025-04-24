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На Госуслугах стартовал приём заявок на «Битву роботов»

24 апреля 2025 18:12
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На Госуслугах стартовал приём заявок на «Битву роботов»

Создайте своего лучшего робота и покажите, на что он способен! На Госуслугах до 15 мая включительно принимают заявки на участие в третьем сезоне Международного чемпионата «Битва Роботов». В этом году соревнования будут проводиться в двух категориях: среди взрослых и детей. Общий призовой фонд от генеральных партнёров мероприятия — 6,6 млн рублей.

Кто может участвовать

  • • взрослые — с роботами весом до 110 кг
  • • дети от 10 до 17 лет — с роботами весом до 1,5 кг

Роботы и мини-роботы должны соответствовать требованиям регламентов чемпионата.

 

Сколько команд пройдут отбор

  • • «Битва роботов» — 64
  • • «Битва мини-роботов» — 32

В каждой команде может быть до 5 человек.

«Битва Роботов» — это ежегодное международное соревнование. Команды создают боевых роботов, воплощая в жизнь самые смелые инженерные решения, а затем проверяют их способности на специальном ринге. Победителя определяет жюри.

Не упустите шанс стать частью захватывающего мира технологий!

 

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