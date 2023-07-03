 Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «Самара музейная»

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8 июля, суббота, 16:30.

В конце XIX - начале XX вв. в России открывается большое количество региональных музеев, Самара не стала исключением. Открываются: Городской публичный и, Полицейский музеи. Но, помимо этого, в городе происходит большое количество культурных мероприятий: открытие художественных выставок, ученических и сельскохозяйственных выставок.

На пешеходной экскурсии можно прогуляться по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи, узнать истории их открытия. А также познакомимся с нереализованными проектами, сообщает пресс-служба музея.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 8 июля, суббота,16:30

Экскурсовод: Татьяна Марцун - главный хранитель фондов.

Цена: 350 руб./чел

Продолжительность: 1,5- 2 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16

Фото: пресс-служба музея