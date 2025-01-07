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Мошенники в России обманывают пожилых людей, предлагая услуги по настройке телевизионных приставок. Об этом 7 января рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишут "Известия".

Он уточнил, что злоумышленники, маскируясь под специалистов по ремонту телефонов или настройке оборудования, требуют за свои услуги завышенные суммы.

«Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — рассказал Гаврилов RT.

Чтобы не стать жертвой аферистов, парламентарий порекомендовал пенсионерам не впускать в дом незнакомцев. Кроме того, немаловажно проверять документы и напрямую связываться с организацией, от имени которой действуют «специалисты», добавила «Газета.Ru». Депутат также предложил создать обязательный реестр для специалистов по настройке телевизионного оборудования, смартфонов и иной аппаратуры и техники.

Фото: freepik.com