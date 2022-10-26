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Молодые самарцы приглашаются к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв Самарской области

26 октября 2022 17:59
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Принять участие в конкурсе могут жители города в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие высшее образование, а также студенты вузов.

Администрация Губернатора Самарской области объявляет конкурс на включение в молодежный кадровый резерв Самарской области.

Принять участие в конкурсе могут жители города в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие высшее образование, а также студенты вузов.

Прием документов в конкурсную комиссию осуществляется в электронном виде через платформу Кадросфера по 2 ноября 2022 года включительно.

Кандидату необходимо пройти регистрацию, выбрать конкурс в молодежный кадровый резерв Самарской области, направление подготовки (не более 5) и загрузить документы в электронном виде согласно перечню, с которым можно ознакомить на сайте Правительства Самарской области.

 

Фото:   администрация Самары

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