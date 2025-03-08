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Минцифры планирует на основе данных от мобильных операторов отслеживать местоположение их абонентов

8 марта 2025 16:24
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Согласие абонентов на передачу геоданных в поправках не предусмотрено. 

Минцифры планирует с 2025 по 2027 год выделить 5,8 млрд рублей на развитие ФГИС «ЕИП НСУД» (Национальной системы управления данными), передает iphones.ru со ссылкой на Forbes.

Одним из запланированных проектов является создание сервиса по обработке полученных от мобильных операторов геотреков (данных о местонахождении и передвижении их абонентов). В 2025 году на базе геотреков будет разработан как минимум один ИИ-сервис.

К 2027 году таких сервисов с искусственным интеллектом будет четыре, и все мобильные операторы будут передавать местоположение абонентов.

Операторы обязаны передавать обезличенные данные своих клиентов, согласно поправкам к закону «О персональных данных», принятых в августе 2024 года. Согласие абонентов на передачу геоданных в поправках не предусмотрено. 

 

Фото:  freepik.com

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