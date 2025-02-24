Я нашел ошибку
Главные новости:
Большая часть вопросов от жителей касалась планов благоустройства дворовых территорий, тротуаров, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий.
Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района
«Сильные духом люди смело смотрят вперед, и нам желают того же!», - сказал глава города.
Иван Носков лично вручил медали ветеранам Великой Отечественной войны Юрию  Железнову и Юрию Дмитриеву
Будьте внимательны и осторожны!
25 февраля местами в Самарской области ожидается туман
В этот раз закуплены более 300 квадрокоптеров Mavic, 3 специализированных автомобиля «Урал», 190 отопительных печей, также собраны 50 маскировочных сетей.
Вячеслав Федорищев передал очередную партию техники для бойцов в зону СВО
Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС.
Минфин будет развивать семейные сбережения
Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление выплат осуществляется в течение суток.
График выплат «детских» пособий в Самарской области в марте 2025 года
Сельскохозпредприятия региона, наряду с промышленными, внедряют инструменты бережливого производства в рамках «Производительность труда».
Самарский «Тепличный» повышает эффективность производства с помощью бережливых технологий
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.17
-0.34
EUR 92.02
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Самарский зоопарк отметит Масленицу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минфин будет развивать семейные сбережения

24 февраля 2025 14:39
106
Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС.

Специальную линейку семейных инвестиционных инструментов разрабатывает Минфин России. Она будет состоять из «семейного» инвестиционного индивидуального счета с увеличенным налоговым вычетом до миллиона рублей, а также новых условий по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

«Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по ИИС и создать «семейный» ИИС. Прежде всего, это увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей», — сказал представитель Минфина.

Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС. По словам Алексея Яковлева, для семей, которые имеют детей и заключают договоры в пользу детей может быть предусмотрено дополнительное софинансирование.

Кроме того, Минфин начал стимулировать работодателей вносить взносы по ПДС для своих сотрудников, чтобы эта практика стала частью социального пакета.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений заработала по поручению Президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года. С её помощью можно накопить средства и воспользоваться ими в будущем —например, на приобретение недвижимости, образование детей, а также дополнительный доход к пенсии или в особых жизненных ситуациях.

Негосударственный пенсионный фонд – оператор программы, который выбирает гражданин, будет инвестировать полученные средства, чтобы приумножить сбережения. Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений граждан предусматривает софинансирование взносов вкладчиков – физических лиц, уплаченных по договорам долгосрочных сбережений. Более подробную информацию можно узнать на моифинансы.рф.

По информации одного из операторов программы, по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 по числу открытых договоров ПДС.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
24 февраля 2025  13:14
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
236
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
24 февраля 2025  12:49
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
158
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
23 февраля 2025  13:47
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
493
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
23 февраля 2025  12:34
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
487
с Днем защитника Отечества
23 февраля 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
482
Весь список