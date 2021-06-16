МФЦ Самары отмечает юбилей

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15 июня 2011 года в Самаре в тестовом режиме начал работать единственный на тот момент многофункциональный центр. Менее чем через два месяца, МФЦ приступил к работе в штатном режиме. Общая численность сотрудников в то время составляла 102 человека.

Сегодня МФЦ - это одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом свыше 500 человек. За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг. В центре постоянно совершенствуется программное обеспечение. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30-ю органами государственной власти и местного самоуправления.

Деятельность МФЦ всегда направлена на помощь людям. Так в 2017 году МФЦ одним из первых в России начал реализовывать новый федеральный проект по созданию специализированных МФЦ для бизнеса, ориентированных на предоставление услуг юридическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса.

Большой упор на предпринимательство делается для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона. Сегодня в каждом отделении в самарских МФЦ есть окна, где принимают именно по услуге предпринимательства.

С юбилеем сотрудников многофункционального центра поздравила глава города Елена Лапушкина:

«Жителям Самары уже трудно представить себе наш город без МФЦ. Согласитесь, что появление подобных учреждений сделало нашу жизнь гораздо комфортнее и теперь мы можем больше времени уделять семье и любимому делу. Ведь именно о человекоцентричности говорил в своем послании Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Вы оказываете огромную поддержку самарским предпринимателям, для их комфорта вы организовали 8 специализированных окон для бизнеса. Сегодня очень рада вас поздравить с этим юным юбилеем, но тем не менее таким значимым! Уверена, что МФЦ будет успешно развиваться и вы вместе с ним!»

Фото: администрация Самары