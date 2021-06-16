Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллектив театра «Аленький цветочек» вот уже более 15 лет радует своим творчеством и неповторимым стилем поклонников.
На сцена САТОБ  детский театр кукол «Аленький цветочек» покажет благотворительный спектакль «Принц и нищий»
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг.
МФЦ Самары отмечает юбилей
Гарантийный фонд Самарской области запустил новую программу.
Самозанятые Самарской области могут воспользоваться микрозаймом до 500 тысяч рублей
Форум – традиционно главная в РФ площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
Предприятий Самарской области стали участниками федерального форума «Производительность 360»
Интервью.
Игорь Осинькин - о сборах «Крыльев», Чемпионате Европы и календаре РПЛ
Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня.
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
Наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.
За прошедшие сутки спасатели 11 раз привлекались для тушения пожаров в регионе
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МФЦ Самары отмечает юбилей

16 июня 2021 17:28
63
За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг.

15 июня 2011 года в Самаре в тестовом режиме начал работать единственный на тот момент многофункциональный центр. Менее чем через два месяца, МФЦ приступил к работе в штатном режиме. Общая численность сотрудников в то время составляла 102 человека.

Сегодня МФЦ - это одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом свыше 500 человек. За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг. В центре постоянно совершенствуется программное обеспечение. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30-ю органами государственной власти и местного самоуправления.

Деятельность МФЦ всегда направлена на помощь людям. Так в 2017 году МФЦ одним из первых в России начал реализовывать новый федеральный проект по созданию специализированных МФЦ для бизнеса, ориентированных на предоставление услуг юридическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса.

Большой упор на предпринимательство делается для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона. Сегодня в каждом отделении в самарских МФЦ есть окна, где принимают именно по услуге предпринимательства.

С юбилеем сотрудников многофункционального центра поздравила глава города Елена Лапушкина:

«Жителям Самары уже трудно представить себе наш город без МФЦ. Согласитесь, что появление подобных учреждений сделало нашу жизнь гораздо комфортнее и теперь мы можем больше времени уделять семье и любимому делу. Ведь именно о человекоцентричности говорил в своем послании Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Вы оказываете огромную поддержку самарским предпринимателям, для их комфорта вы организовали 8 специализированных окон для бизнеса. Сегодня очень рада вас поздравить с этим юным юбилеем, но тем не менее таким значимым! Уверена, что МФЦ будет успешно развиваться и вы вместе с ним!»

 

Фото:  администрация Самары

Теги: МФЦ Самара юбилей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
04 июня 2021, 10:37
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Она посвящена 60-летнему юбилею ООО «Тольяттикаучук».  Новости Тольятти
950
На празднике в честь своего 75-летия он указал на важность сохранения русского мира, напомнил об огромной цене революций и пригласил всех на свой следующий юбилей.
25 апреля 2021, 15:24
Владимиру Жириновскому 75 лет
На празднике в честь своего 75-летия он указал на важность сохранения русского мира, напомнил об огромной цене революций и пригласил всех на свой следующий юбилей. Общество
888
В центре внимания
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
64
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
192
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
426
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
185
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021  11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
187
Весь список