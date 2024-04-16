МЧС СО: о паводковой обстановке на 16 апреля

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В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 1053 приусадебных участка, 181 жилой дом и 4 низководных моста.

Наблюдается понижение уровня воды на 24 сантиметра на реке Самара в районе н.п. Елшанка.

За сутки освободились от воды 43 дома, 127 приусадебных участков и 1 низководный мост.

Оказались подтопленными 14 жилых домов в г. Отрадный, Богатовском, Красноярском, Нефтегорском, Кинельском районах и 515 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Нефтегорском, Кинельском районах.

По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

В 2 пунктах временного размещения находятся 7 человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: МЧС СО