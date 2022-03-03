Крупнейшие профсоюзы региона высказались «ZА МИР»

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К акции в поддержку открытого обращения «Вместе с Президентом и страной» присоединились члены профсоюзов акционерного общества «Салют» и РКЦ «Прогресс». «Салют» является одним из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса, на предприятии трудится порядка 2 тыс. человек, РКЦ «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли с многотысячным штатом сотрудников – более 15 тысяч.

На расширенном заседании профсоюзных комитетов АО «Салют» и РКЦ «Прогресс» было принято единогласное решение общественников предприятий о поддержке открытого обращения общественных и некоммерческих организаций «Вместе с Президентом и страной». «Хочется, чтобы Владимир Владимирович Путин скорее произнес слова, что специальная операция успешно закончена и наши солдаты возвращаются домой», – отметил Максим Гнедков, председатель первичной профсоюзной общественной организации акционерного общества «Салют».

Напомним, первые подписи в поддержку открытого обращения «Вместе с Президентом и страной» от общественных и некоммерческих организаций Самарской области были поставлены 28 февраля. Буквально в течение нескольких часов согласие в поддержку обращения высказали порядка 80 НКО, к первым числам марта эта цифра превысила 550 подписей.

На заседании Общественной палаты Самарской области в понедельник, 28 февраля, губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду, что общественники и НКО объединятся в это непростое время. «Сегодня, как никогда, нужна консолидация общества, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство», – подчеркнул глава региона.

Фото: правительство СО