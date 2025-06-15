Креативный ликбез»: российские эксперты нацелят на победу проектантов из Самарского региона

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С 25 по 26 июня ведущие российские эксперты ПФКИ проведут проектный интенсив для авторов креативных идей, претендующих на поддержку Президентского фонда культурных инициатив. 18+



Традиционно на грантовый конкурс заявляются как некоммерческие организации, так и коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели, сотрудники учреждений сферы культуры, образования, молодежной политики, некоммерческие организации, представители Фонда «Защитники Отечества», участники и ветераны СВО.



В 2026 году можно пробовать свои творческие силы в 12 тематических направлениях – от идей, поддерживающих российских производителей и молодежных лидеров, до проектов, побуждающих к подвигу, к проявлению на полях сражений и в мирной жизни лучших боевых и гражданских качеств, рассказывающих о героизме участников специальной военной операции, взаимовыручке и взаимопомощи, о единении фронта и тыла для победы.



«Заявочная кампания первого основного грантового конкурса ПФКИ 2026 года завершится 10 июля этого года, и мы активно используем это время для интенсивной работы с проектантами, – рассказал директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин, организатор проектного интенсива. – Еще есть время доработать и подать свои заявки, чтобы получить государственную поддержку креативных идей в самых различных направлениях. Участники проектного интенсива смогут задать вопросы ведущим российским экспертам по социокультурному проектированию и получить массу идей для новых проектов в области культуры и искусства, а также хороший опыт в проектной деятельности».



В течение двух дней эксперты расскажут о нововведениях и трендах конкурсов ПФКИ, проработают с участниками типовые ошибки в оформлении проектов, чтобы повысить качество и конкурентоспособность проектных заявок. В целом проектный интенсив направлен на рост числа успешно реализованных проектов в области культуры, креативных индустрий и социальной сферы Самарской области.



25 июня, с 9:00 до 18:00, запланирован лекционный день на площадке театра для детей и молодежи «Мастерская», а 26 июня пройдет деловая игра в центре труда и отдыха «Станкозавод».



Для участия в интенсиве – регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6836e94702848f09b413e628



На 2 конкурс ПФКИ 2025 года от Самарской области было подано 202 заявки. В результате 15 проектов получат поддержку государства, общая сумма грантов составила 41 190 175,36 рублей. В число проектов-лидеров вошли образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий и цифровых технологий.

Фото: минкульт СО