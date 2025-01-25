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По итогам 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 144 тыс. вакансий, доступных молодым специалистам. За последние два года готовность работодателей искать и трудоустраивать молодежь, судя по динамике подобных вакансий, выросла сразу на 57%.



Спрос на молодых растет



Доля вакансий, доступных для молодых специалистов в целом по РФ достигла 12,5%, и продолжает расти. Это значит, что каждое десятое предложение о работе доступно российскому студенчеству. Еще два года назад эта доля была на уровне 6%. Наибольшая доля студенческих и молодежных вакансий по итогам года была сосредоточена в вакансиях работодателей Центрального ФО (19% или более 65,7 тыс. вакансий). На втором месте по доле предложений о работе для студентов – Приволжский ФО (18% или более 62 тыс. вакансий), на третьем – Москва (17% или 59 тыс.).

«Молодые соискатели в возрасте от 14 до 24 лет также достаточно активны: по итогам за 2024 год на hh.ru было зафиксировано более 975 тыс. активных резюме от данной категории соискателей. Наиболее активна в поисках работы и подработки молодежь из Москвы (здесь сосредоточено 20% активных резюме). Примечательно, что студенты и молодежь ПФО оказались на втором месте по желанию найти работу в 2024 год – на регионы Поволжья приходится еще 17% от всего объёма резюме молодых кандидатов.



Важный тренд 2025 года, который касается и молодежи – постоянное развитие. Это значит, что с одной стороны, работодатели будут стараться развивать и обучать своих работников (в том числе молодых). Это подтверждают данные опроса hh.ru среду компаний: 21% планируют увеличит бюджет на обучение и переквалификацию персонала. А с другой стороны, сами работники и соискатели будут делать многое для прокачки своих навыков, карьерного трека и компетенций: о планах заниматься развитием карьеры в ходе опроса hh.ru заявили сразу 73% молодых респондентов возрасте от 18 до 24 лет. Еще 49% будут заниматься саморазвитием, 34% - образованием», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Востребованные профессии и навыки



Самыми насыщенными в вопросе работы для студентов по итогам последнего года оказалась сфера административного персонала – здесь сосредоточена треть (27%) всех молодежных вакансий. На втором месте по доле вакансий

для молодых специалистов – розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). Третье место делят общепит\туризм и сфера логистики\доставки (по 16%). А вот стажировку проще всего российским студентам и молодежи найти в области автобизнеса, ИТ-сфере, маркетинге и рекламе.



Больше всего вакансий при поиске работы российские студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.



Чаще всего работодатели хотят, чтобы молодой работник был умелым пользователем ПК (это требование встречалось более чем 34 тыс. раз в молодежных вакансиях). А вот среди «мягких» навыков компании чаще всего упоминают умение работать в команде (есть в более 70 тыс. вакансий), навыки делового общения (более 44 тыс.).

Зарплаты молодых специалистов



По данным за 2024 год, средняя зарплата, которую предлагали российским студентам, выросла до 70,1 тыс. рублей, что на 18,9 тыс. больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тыс. рублей, что также на 25 тыс. больше, чем за весь 2023 год.