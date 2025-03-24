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Кадровики предприятий региона приобрели новые компетенции

24 марта 2025 14:34
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В Самарской области второй год реализуется образовательная программа «Специалист по управлению персоналом».

В Самарской области второй год реализуется образовательная программа «Специалист по управлению персоналом», которая была разработана министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.Ее цель - повысить эффективность работы кадровых служб в условиях, когда свободных вакансий на предприятиях региона значительно больше, чем безработных граждан. В 2024 году обучилось порядка 300 специалистов, в первом потоке 2025 года, обучение на котором завершилось сегодня - более 70.

«Обучение, которое сегодня проходило, входит в большой комплекс мероприятий формирования бренда работодателя Самарской области, — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Эта работа ведется, чтобы к нам хотелось приехать, у нас хотелось работать и остаться. Важно создать условия не только для жизни, но и для профессионального развития. Это поможет закрепить свои кадры на предприятиях и привлечь кадры из других регионов».

Обучение включало в себя онлайн и офлайн формат, участники обучения отмечали ценность именно тренингов, практической работы.

В этом году в программу были включены актуальные вопросы, касающиеся трудовых гарантий и трудоустройства участников специальной военной операции.

«Сейчас очень важен психологический аспект работы с вернувшимися бойцами, им нужно социализироваться, устраиваться на работу, - поделился один из спикеров, ветеран СВО, участник регионального проект «Школа героев» Антон Ястребков. - Мы в центре «Сердце воина», совместно с органами власти, занимаемся этой работой, чтобы и работодатели были готовы принимать бойцов, и ребята чувствовали себя уверенно в мирной жизни».

Напомним, региональная программа «Школа героев» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, она разработана по аналогии с федеральной программой «Время героев». Курс рассчитан на участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Цель программы — подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях и формирование резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области. На первом потоке обучение проходят 45 человек, на второй поток идет прием заявок.  Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru до 27 марта. Требования к кандидатам: гражданство РФ и участие в специальной военной операции, необходимы будут подтверждающие документы. После регистрации на сайте нужно заполнить анкету и подготовить эссе.

 

Фото:  freepik.com

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