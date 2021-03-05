«Инстаграмная» Маслена появится на набережной в Самаре

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В Самаре продолжается подготовка к масленичной неделе, которая в этом году выпадает на 8 – 14 марта. Главная Маслена по традиции будет установлена на площади Куйбышева. В настоящее время завершается ее монтаж. Рядом с ней появятся маслены поменьше, которые сделали горожане своими руками в рамках конкурса «Самарская Маслена - гостья дорогая!».

Массовых мероприятий, посвящённых проводам зимы, на территории города проводить в этом году не планируется. Но для создания праздничного настроения будут организованы тематические локации для фотографирования, прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Еще одной площадкой, где появится Масленица, станет набережная реки Волга, в районе бассейна ЦСКА. В настоящее время в творческой студии Марии Казак ведутся активные работы по ее созданию. Дизайнеры шьют наряд и набивают голову «чучела» сеном.

«В этом году Масленица будет, так сказать, «инстаграмная», рядом с ней мы создадим композицию и организуем пространство так, чтобы можно было сфотографироваться, - рассказывает дизайнер-модельер Мария Казак. - Процесс пошива наряда для Масленицы занимает около недели. Особое внимание - выбору ткани, историческим и народным канонам. Это яркий сарафан с цветочным узором, вертикальной вытянутой деталью, низ наряда – обязательно выполнен в темных цветах».

5-метровая Маслена будет установлена на набережной непосредственно в день проводов зимы - 14 марта. А арт-локации на площади Куйбышева начнут свою работу 12 марта с 15:00 до 22:00, 13 и 14 марта с 10:00 до 22:00.