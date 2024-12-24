Губернатор Самарской области заболел коронавирусом и самоизолировался в рабочем кабинете

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев самоизолировался у себя в кабинете и постоянно находится на работе. Это связано с COVID-19, которым он заболел. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Я на работе буквально 24 часа в сутки. Это не фигура речи, я изолировался у себя на рабочем месте, в кабинете, потому что у меня коронавирус. Пару дней я буду в изоляции. Работа продолжается, я на связи со всеми, все рабочие процессы устойчивы и непрерывны», – поделился Федорищев.

Из-за болезни губернатор перенес все личные встречи, но с кем-то пообещал выйти на видеоконференцсвязь или созвониться по телефону, пишет Самара-КП.