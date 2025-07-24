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ГУ МВД СО совместно с представителями «Движение Первых» инициировали создание гражданско-патриотического отряда 

24 июля 2025 15:17
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Целью создания Отряда является формирование правовой культуры молодежи, воспитание уважения к закону и правопорядку, развитие навыков коллективной работы и ответственности.

ГУ МВД России по Самарской области совместно с Региональным отделением «Движение Первых» Самарской области инициировали создание гражданско-патриотического отряда «Ястреб» на базе Поволжского государственного колледжа.

Целью создания Отряда является формирование правовой культуры молодежи, воспитание уважения к закону и правопорядку, развитие навыков коллективной работы и ответственности.

На Мастрюковских озерах, в рамках форума «Движение Первых» «иВолга» заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев принял участие в посвящении студентов в гражданско-патриотический отряд. В торжественной обстановке подростки принесли присягу на верность долгу и Родине. 

По окончании торжества Александр Михайлович, обращаясь к юношам и девушкам, призвал оставаться верными своему делу и идти к намеченным целям, пожелав при этом здоровья и дальнейших успехов.

Во время форума участники отряда будут вместе с сотрудниками полиции обеспечивать охрану общественного порядка, перенимая опыт у своих старших товарищей для будущей профессиональной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

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