ГУ МЧС СО: сoветы автомобилистам и пешеходам при неблагоприятных погодных явлениях

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По информации Приволжского УГМС, ночью 3 ноября местами по области сохранится усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с. На севере региона ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах образование гололедицы и снежных накатов. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

При таких неблагоприятных погодных явлениях может увеличиться вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов на автодорогах. Возможно ухудшение видимости. Поэтому водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние своего автомобиля, дорожные и природные условия. По возможности, воздержаться от дальних поездок.

В период предзимья характерны также неоднократные переходы температур с плюсовых на минусовые – так называемые «температурные качели». В это время в ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица. Особенно опасными участками становятся мосты, эстакады и низины. Водителям следует быть особенно внимательными при движении.

Снег и гололед усложняют ситуацию на дорогах, особенно для тех автовладельцев, кто не успел вовремя «переобуть» своего железного коня.

Во избежание дорожных происшествий Главное управление напоминает правила поведения для автомобилистов:

- следует быть предельно осторожным и внимательным на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим;

- если плотность тумана позволяет двигаться по дороге, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение;

- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

- в местах возможного появления пешеходов, вблизи пешеходных переходов и на подъездах к ним необходимо проявлять повышенную осторожность.

для пешеходов:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Будьте внимательны и осторожны!

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