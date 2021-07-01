Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина
В Сызрани в собственном автомобиле от жары умер 45-летний мужчина
В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей
В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина
В Тольятти побит очередной температурный рекорд, который держался 67 лет
В Тольятти побит очередной температурный рекорд, который держался 67 лет
Еще 13 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 13 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Состоится пешеходная экскурсия Звёзды кинематографа в Самаре»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Самарский драмтеатр взяли под охрану
Самарский драмтеатр взяли под охрану
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
0.35
EUR 86.51
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА

1 июля 2021 12:29
150
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА

Грушинский фестиваль 2021 обещали вернуть на поляну уже в 2021 году, но за несколько недель до фестиваля было объявлено, что в привычном формате фестиваль не состоится. Позже появилась информация: любители авторской песни все-таки останутся довольны. Публикуем полную программу концертов и мероприятий Грушинского фестиваля - 2021 в Самаре. Насладиться музыкой можно будет через онлайн-трансляции и посетив бесплатные концерты в ОДО.

В обычном формате Грушинский фестиваль 2021 на Поляне был отменен из-за новых коронавирусных ограничений. Однако организаторы решили все же подарить зрителям возможность окунуться в атмосферу любимого мероприятия. Онлайн будут транслироваться два концерта, пишет Самара-КП.

2 июля в 17.00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21.00. Время концертов указано по самарскому времени (мск +1). Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте http://grushinfestival.ru/.

Еще одним подарком для горожан стали несколько концертов, которые пройдут в ближайшие выходные. Заказать на них билеты можно на сайте Кассир.ру.

2 июля Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» - Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский - мероприятие также пройдет в ОДО. Билеты здесь.

4 июля 2021 года в 16.00 в концертном зале ОДО выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето это маленькая жизнь». В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко. Билеты здесь.

В 19.30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты. Билеты здесь.

Также гала-концерт пройдет 4 июля в 15.00 в ДКИТ - КЦ АВТОГРАД в Тольятти. Билеты здесь.

Всех зрителей предупреждают, что лучше позаботиться о наличии сертификатов о вакцинации или свежих справок с отрицательным ПЦР-тестом.

Всю подробную информацию можно узнать в новой группе фестиваля в социальных сетях.

6+

 

Теги: Акценты В центре внимания Грушинский фестиваль Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

1 июля 2021 13:16
Ирина
Полный тупизм делать конферты в ОДО! неужели нет места на реке, там где был волга фест, и ветром все продувается, и народ не сидит рука об руку!
Новости по теме
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.
09 мая 2021, 14:16
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле. Общество
1249
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020, 17:38
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Общество
1119
19 февраля заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Самару.
20 февраля 2020, 14:50
Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился с представителями бизнес-сообщества СО и провел личный прием предпринимателей
19 февраля заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Самару.  Общество
1318
В центре внимания
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
133
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
137
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
1 июля 2021  10:30
На Ново-Садовой в Самаре изменится схема движения
137
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
1 июля 2021  09:45
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года
145
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
422
Весь список