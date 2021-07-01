Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА

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Грушинский фестиваль 2021 обещали вернуть на поляну уже в 2021 году, но за несколько недель до фестиваля было объявлено, что в привычном формате фестиваль не состоится. Позже появилась информация: любители авторской песни все-таки останутся довольны. Публикуем полную программу концертов и мероприятий Грушинского фестиваля - 2021 в Самаре. Насладиться музыкой можно будет через онлайн-трансляции и посетив бесплатные концерты в ОДО.

В обычном формате Грушинский фестиваль 2021 на Поляне был отменен из-за новых коронавирусных ограничений. Однако организаторы решили все же подарить зрителям возможность окунуться в атмосферу любимого мероприятия. Онлайн будут транслироваться два концерта, пишет Самара-КП.

2 июля в 17.00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21.00. Время концертов указано по самарскому времени (мск +1). Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте http://grushinfestival.ru/.

Еще одним подарком для горожан стали несколько концертов, которые пройдут в ближайшие выходные. Заказать на них билеты можно на сайте Кассир.ру.

2 июля Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» - Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский - мероприятие также пройдет в ОДО. Билеты здесь.

4 июля 2021 года в 16.00 в концертном зале ОДО выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето это маленькая жизнь». В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко. Билеты здесь.

В 19.30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты. Билеты здесь.

Также гала-концерт пройдет 4 июля в 15.00 в ДКИТ - КЦ АВТОГРАД в Тольятти. Билеты здесь.

Всех зрителей предупреждают, что лучше позаботиться о наличии сертификатов о вакцинации или свежих справок с отрицательным ПЦР-тестом.

Всю подробную информацию можно узнать в новой группе фестиваля в социальных сетях.

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