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«Гражданский мониторинг»: в Чапаевске общественник посетил территориальный Отдел полиции

16 октября 2024 16:14
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Серьезных замечаний в работе О МВД России по Чапаевску не выявлено.

В Чапаевске, в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», с целью контроля за деятельностью правоохранительных органов представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ростислав Хугаев посетил местный Отдел полиции.

В ходе мероприятия совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александром Складчиковым, начальником Отдела полковником полиции Андреем Тепаевым и заместителем начальника подполковником внутренней службы Сергеем Баландиным Ростислав Хугаев осмотрел служебные помещения, дежурную часть, зал совещаний, комнаты проведения профессиональной подготовки, служебный транспорт.

Общественники ознакомились с содержанием информационных стендов, оценив полноту и актуальность размещенных на них сведений, отметили оснащенность служебных помещений необходимой оргтехникой, опрятный внешний вид, доброжелательность и компетентность сотрудников.

Серьезных замечаний в работе О МВД России по Чапаевску не выявлено, Ростислав Хугаев дал положительную оценку работе Отдела, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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