Госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова переводят в Коммунарку

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Госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом во вторник, 10 января, рассказал Илья Авербух, пишут "Известия".

«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что всё будет хорошо. Сейчас его переводят в Коммунарку», — сказал Авербух газете «Спорт-Экспресс».

Ранее хореограф ледовых шоу Максим Ставиский рассказал, что Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он добавил, что фигурист «покашливал» во время выступлений, однако температура у него не поднималась.

Как сообщил источник «Известий», 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только накануне, 9 января. Костомаров жаловался на слабость и боли в груди. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Фото: ТАСС/Максим Шеметов/ИЗВЕСТИЯ