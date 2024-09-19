Госавтоиспекторы региона приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы»

139

В Самарской области в рамках профилактической акции "Внимание-дети! Дорога в школу!» сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы".



Главными целями подобных мероприятий является развитие наблюдательности и внимания, расширение знаний о правилах поведения на дороге, о значении дорожных знаков и сигналов светофора.



Так, в Новокуйбышевске госавтоинспекторы совместно с представителями отряда ЮИД и городской организации общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых» провели профилактическое мероприятие с учащимися одной из школ.



В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами рассмотрели основные ошибки, допускаемые при переходе проезжей части, пояснили, что такое регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход.



В Кинельском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Олеся Салманова, совместно с завучем по воспитательной работе и юными инспекторами дорожного движения подготовили для школьников увлекательное и познавательное мероприятие.



Встреча прошла в игровой форме. Дети отгадывали загадки из мультфильмов на тему безопасности дорожного движения, играли в игру «Дорожные знаки» и разгадывали кроссворды.



Затем ребята из отряда ЮИД провели яркий танцевальный флешмоб, а юные пешеходы в свою очередь прочитали стихотворения на тему: "Правила дорожного движения!".



Сотрудник полиции, обращаясь к детям, подчеркнула, что быть пешеходом — это очень ответственно. И, во многом, безопасность юных участников дорожного движения зависит от них самих.



Олеся Салманова напомнила ребятам правила езды на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, о необходимости использования ремней безопасности в автомобилях, а также проговорила правила передвижения ребенка по безопасному маршруту «дом-школа-дом».



В конце мероприятия ребята получили в подарок именные удостоверения пешехода.



В Чапаевске в подобном мероприятии приняли участие инспектор по пропаганде отделения Госавтоинспекции лейтенант полиции Юлия Беляйкина, родительский патруль и отряд юных инспекторов дорожного движения.



Вместе со сказочным персонажем Незнайкой первоклассники повторили основные правила поведения на дороге, совершили путешествие по станциям, на каждой из которых им предстояло выполнить различные задания и ответить на вопросы.



В завершение праздника на одном из пешеходных переходов ребята учились правильно переходить дорогу.



Автоинспектор напомнила школьникам о важности использования световозвращающих элементов, особенно осенью, когда световой день становится намного короче.



На память о мероприятиях ребятам подарили памятки с правилами дорожного движения и световозвращающие брелоки,сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО