Глава Ленинского района Самары провела прием граждан

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14 июля глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко (https://t.me/bondarenkoelena63) совместно с депутатом городской Думы Павлом Чумаком провела прием граждан.

Среди вопросов, с которыми обратились жители, - содержание и ремонт многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также обновление инженерных коммуникаций.

Записаться на прием к главе Ленинского внутригородского района Самары можно в отделе по работе с обращениями граждан на ул. Самарской, 203 или по телефонам: 8 (846) 998-67-54, 8 (846) 998-67-55. Ознакомиться с графиками приема граждан глав внутригородских районов Самары можно на сайте администрации города Самара по ссылке: https://samadm.ru/authority/administration_areas/.