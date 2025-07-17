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Глава Ленинского района Самары провела прием граждан

17 июля 2025 13:29
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Глава Ленинского района Самары провела прием граждан

14 июля глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко (https://t.me/bondarenkoelena63) совместно с депутатом городской Думы Павлом Чумаком провела прием граждан. 

Среди вопросов, с которыми обратились жители, - содержание и ремонт многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также обновление инженерных коммуникаций.

 Записаться на прием к главе Ленинского внутригородского района Самары можно в отделе по работе с обращениями граждан на ул. Самарской, 203 или по телефонам: 8 (846) 998-67-54, 8 (846) 998-67-55.  Ознакомиться с графиками приема граждан глав внутригородских районов Самары можно на сайте администрации города Самара по ссылке: https://samadm.ru/authority/administration_areas/.

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