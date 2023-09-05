Галерея “Виктория” объявляет опен-колл “Эффект кролика” в рамках фестиваля “Назад в город”

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Галерея “Виктория” (Самара) объявляет опен-колл в рамках фестиваля “Назад в город”.

Даты опен-колла: 5-12 сентября.

Объявление победителей: 14 сентября.

Реализация объектов: 18-30 сентября

Презентация: 1 октября, на вернисаже фестиваля “Назад в город”

Место: двор “Дома Птиц” на ул. Молодогвардейской, 93, Самара



Художников приглашают принять участие в коллективной художественной интервенции во дворе исторического дома - и создать 24 кролика в разных масштабах и авторских техниках. Пушистых зверей и дворик старой Самары объединяет точка во времени - 1859 год. Это год постройки дома и удивительных событий на австралийском континенте.

“Эффект кролика”, подобно “эффекту бабочки” - это история о необратимой цепочке событий, способных изменить мир. В рамках фестиваля “Назад в город” мы приглашаем сделать вклад по сохранению и развитию архитектурного наследия, и обратиться к искусству как способу рассказывать истории и соединять времена и континенты.

В 1859 году в Самаре мещанином Ксенафонтом Гаркиным был построен дом на Молодогвардейской, 93. Более чем 160 лет спустя его новые хозяева, архитекторы Ирина Фишман и Александр Шуткин, превратили дом в резиденцию своего бюро - “Дом Птиц”. Они бережно отреставрировали фасад, обустроили внутри творческое и рабочее пространство, а двор сделали местом выставок и мероприятий.

Для запуска “эффекта кролика” в Самаре ищут художников, которые создадут 24 арт-объекта в виде кроликов в уникальном самарском дворе!

Правила участия в конкурсе: Мы не ограничиваем авторов в выборе формы и размера кролика. Он может быть размером с ладонь или выше человеческого роста. Материал исполнения может быть любым. Приоритет будет отдаваться долговечным решениям, способным остаться на следующий год. Это может быть скульптура, инсталляция, мурал, трафарет и многое другое.

Размещение кроликов - согласно зонам, выделенным во дворе. Подробнее с планами и фотографиями локации вы можете ознакомиться по ссылке", - сообщают организаторы.

Жюри конкурса: Анастасия Альбокринова, Ирина Фишман, Александр Шуткин

Заявки принимаются по почте zayavkavg@gmail.com до 12 сентября с пометкой “Эффект кролика”.



