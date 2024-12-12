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ГАИ СО сообщает о временном перекрытии дорог

12 декабря 2024 17:00
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Из-за неблагоприятных погодных условий.

Официальная информация Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о том, с 15:00 часов (время московское) 12 декабря 2024 года до 21:00 12 декабря 2024 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий) введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участках:

- 889 км по 1189 км М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск,

- 0 км по 12 км М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к г. Самара

- 29 км по 129 км М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к г. Оренбург,

- 17 км по 32 км Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград,

- 0 км по 155 км Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград,

- 340 км по 400 км Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск,  подъезд к г. Самара,

- 23 км по 195 км А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с р. Казахстан

в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, метель, ограничение видимости).

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.

 

Фото:   ГАИ СО

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