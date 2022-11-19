Фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре завоевал гран-при Национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards

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19 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. В этом году для участия в конкурсе было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России.



Призовые места в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" заняли события, которые проходили в Самарской области.



Гран-при завоевал ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который проводился этой весной в Самаре – на родине главного молодежного студенческого события страны.



Фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, было представлено более 1300 конкурсных работ. Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок – конкурсные выступления могли посмотреть все желающие.



Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а Фестивальные городки – порядка 650 тысяч человек. В орбиту мероприятий были вовлечены жители и гости региона, а Самара на дни проведения фестиваля стала главной молодежной столицей нашей страны.



Такой формат проведения фестиваля, предложенный и реализованный регионом, был высоко оценен первым руководителем администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который лично побывал на церемонии закрытия Студвесны.



XXX юбилейный фестиваль проводился в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона поддержал инициативу творческой молодежи и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.



1 место в номинации занял молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который на протяжении 10 лет проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На фестивале из года в год запускаются уникальные проекты, самые смелые идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте.



В этом году сквозной темой "iВолги" стала тема единства народов России. В форуме приняли участие более 20,5 тысяч талантливых, активных и инициативных молодых людей из 78 регионов России, а также из ДНР и ЛНР. И это стало абсолютным рекордом в истории фестиваля.



На 2 месте национальной премии Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" - национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" Приволжского федерального округа. Российский Союз Молодежи проводит этот конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" уже 8 лет. В Самарской области конкурс проходил впервые и открыл череду проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна".



В Самарской области уделяется огромное внимание поддержке творческой, талантливой молодежи, внимание к их идеям и инициативам. Важность этого направления работы не раз подчеркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров.



Проекты-победители и другие молодежные мероприятия, фестивали, форумы позволяют творческой, активной молодежи проявить себя, представить свои проекты и самореализовываться на благо своего региона и своей страны.



"Поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО