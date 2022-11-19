Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас документ проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения, сообщили в Российском историческом обществе.
Расширенный курс по истории России внедрят в непрофильных вузах в 2023 году
Уточняется, что уже на следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение.
Хуснуллин сообщил о надвижке всех поврежденных пролетов автомобильной части Крымского моста
Фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР.
Фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре завоевал гран-при Национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards
Тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Хубайбердиевой уверенно лидируют после ритм‑танца.
В Самаре стартовал предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках
Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму для обеспечения безопасности
Видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране.
В Самаре 20 ноября зеленая подсветка включится в поддержку акции «Сохраним лес»
Учащиеся подготовили выступления в жанрах мюзикла, мини-спектакля и агитбригад, посвященные теме «Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!».
В Тольятти завершился городской этап конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре завоевал гран-при Национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards

19 ноября 2022 21:25
264
Фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР.

19 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. В этом году для участия в конкурсе было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России.

Призовые места в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" заняли события, которые проходили в Самарской области.

Гран-при завоевал ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который проводился этой весной в Самаре – на родине главного молодежного студенческого события страны.

Фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, было представлено более 1300 конкурсных работ. Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок – конкурсные выступления могли посмотреть все желающие.

Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а Фестивальные городки – порядка 650 тысяч человек. В орбиту мероприятий были вовлечены жители и гости региона, а Самара на дни проведения фестиваля стала главной молодежной столицей нашей страны.

Такой формат проведения фестиваля, предложенный и реализованный регионом, был высоко оценен первым руководителем администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который лично побывал на церемонии закрытия Студвесны.

XXX юбилейный фестиваль проводился в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона поддержал инициативу творческой молодежи и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.

1 место в номинации занял молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который на протяжении 10 лет проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На фестивале из года в год запускаются уникальные проекты, самые смелые идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте.

В этом году сквозной темой "iВолги" стала тема единства народов России. В форуме приняли участие более 20,5 тысяч талантливых, активных и инициативных молодых людей из 78 регионов России, а также из ДНР и ЛНР. И это стало абсолютным рекордом в истории фестиваля.

На 2 месте национальной премии Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" - национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" Приволжского федерального округа. Российский Союз Молодежи проводит этот конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" уже 8 лет. В Самарской области конкурс проходил впервые и открыл череду проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна".

В Самарской области уделяется огромное внимание поддержке творческой, талантливой молодежи, внимание к их идеям и инициативам. Важность этого направления работы не раз подчеркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Проекты-победители и другие молодежные мероприятия, фестивали, форумы позволяют творческой, активной молодежи проявить себя, представить свои проекты и самореализовываться на благо своего региона и своей страны.

"Поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
574
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
2180
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
474
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
363
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
486
Весь список