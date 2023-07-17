Дрифт под ливнем: в Самаре прошел третий этап Чемпионата Поволжья DRIFT THAT 2023

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Это 10-й юбилейный сезон дрифта в Самаре.

16 июля на площадке ТК «Амбар» прошел третий этап Чемпионата Поволжья DRIFT THAT 2023. По итогам заездов победил самарец Сергей Ермаков.

Сотни заездов, выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, роспись авто и погода, которая «дала всем жару». В автосоревнованиях приняли участие пятьдесят экипажей из разных городов России: Самара, Тольятти, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск.

Самарский дрифт за эти 10 лет проходил в разных погодных условиях: и под палящим солнцем и едва ли не в мороз, а в этот раз заезды состоялись под самым настоящим ливнем. Пилотаж во время дождя добавил не только зрелищности, но и немало сложностей. Поэтому победители второго этапа безусловно показали пример концентрации, самоконтроля и профессионализма. Автоспорстменов поддерживали тысячи зрителей.

Весь пьедестал победителей заняли автоспортсмены Самарской области. Лучшим пилотом серии стал Ермаков Сергей из Самары (BMW е92), второе место занял самарец Поссен Александр (BMW е30), а третье - Сергей Янзытов из Сергиевска (BMW е30).

Любители соревнований смогли не только посмотреть на заезды, но и сами прокатиться на дрифт-такси, сообщает Global Vision.

Фото: Global Vision