Дмитрий Азаров: принимаем на региональном уровне дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

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Сегодня, 10 октября, на оперативном совещании в правительстве региона Дмитрий Азаров рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных.

"Все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание", - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул:

"Принимаем на региональном уровне дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет проведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение".