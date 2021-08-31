Для ТГУ открылся новый бассейн, в котором смогут заниматься спортом все жители Тольятти

148

31 августа состоялось официальное открытие бассейна, построенного специально для Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Новый крытый бассейн с восемью плавательными дорожками, расположившийся недалеко от центрального кампуса ТГУ, представляет собой полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем есть трибуны, тренажерный зал, раздевалки, душевые, а также кабинет медсестры и две тренерские комнаты. Одновременно в бассейне могут находиться 64 человека.

В спортивном комплексе можно будет заниматься плаванием и аквааэробикой, а также фитнесом, оздоровительной гимнастикой и силовыми упражнениями.

С открытием нового бассейна вуз и собравшихся жителей города поздравил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

«Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Новые объекты делают жизнь студентов — ключевых людей в университете — не только комфортнее, но и интереснее, насыщеннее, открывают перед ними новые возможности. Ведь сегодня университет — это место, где студенты не только получают образование, но и реализуют свои таланты», — подчеркнул он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время официального открытия подчеркнул, что новый бассейн открывается в преддверии Дня знаний в опорном вузе региона. Он обратил внимание, что уже сегодня Тольяттинский государственный университет задает тренды в развитии города и готовит квалифицированные кадры.

«Я уверен, у вуза очень хорошее будущее. Здесь есть мощная научная школа, специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное. Сегодня у университета есть целый ряд идей по развитию города Тольятти, а прикладной характер исследований востребован экономикой города», — отметил глава региона.

Новый спортивный объект будет доступен не только для студентов тольяттинского вуза, но и для жителей всего города. Предполагается, что в первой половине дня в нем будут заниматься учащиеся ТГУ, в том числе и ребята, которые профессионально занимаются спортом. Среди них — чемпион мира по гребле-индор Александр Вязовкин и участница Паралимпийских игр в Токио 2021 года, бронзовый призер открытого чемпионата Европы, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями, мастер спорта международного класса Ольга Потешкина. В оставшуюся часть времени бассейн будет доступен всем желающим.

Ректор ТГУ Михаил Криштал обратил внимание, что новый спортивный объект по праву можно считать самым современным в регионе и самым оснащенным для маломобильных групп населения. Здание бассейна оснащено многочисленными поручнями, специальной напольной плиткой, информационными табличками с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковыми и световыми индикаторами, а также устройством для спуска в воду и отдельными душевыми.

Кроме того, новый бассейн позволит повысить качество образования по дисциплине «Физическая культура», станет базой для прохождения практики студентами института физической культуры и спорта, в том числе и для направления подготовки «Адаптивная физическая культура».

«К слову, возведением бассейна занималась компания, которую возглавляет выпускник архитектурно-строительного института Тольяттинского госуниверситета и для него это была большая ответственность — реализовать такой масштабный проект. Основная идея, которой удалось достичь при проектировании бассейна, — обеспечить соответствие нового объекта концепции «университета, открытого в город», сделать так, чтобы бассейн был доступен, в том числе, жителям ближайших микрорайонов», — заключил Михаил Криштал.