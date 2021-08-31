Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщайте о проблемах, связанных с реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства.
В Самарской области работает горячая линия «Выборы – 2021»
Инициативу депутатов от партии «Единая Россия» поддержал Президент в Послании.
C 1 сентября в России родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
В результате ДТП была госпитализирована пассажирка автомобиля.
В Самаре пьяная девушка, управляя автомобилем «Renault Logan», врезалась в столб
Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.
«День знаний встретим вместе!»: сотрудники ГИБДД на набережной проведут увлекательное мероприятие 
196 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
В Самаре состоялось итоговое заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.28
-0.29
EUR 86.67
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинскому хоккейному клубу «Лада» - 45 лет
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для ТГУ открылся новый бассейн, в котором смогут заниматься спортом все жители Тольятти

31 августа 2021 14:44
148
Кроме того, новый бассейн позволит повысить качество образования по дисциплине «Физическая культура».

31 августа состоялось официальное открытие бассейна, построенного специально для Тольяттинского государственного университета (ТГУ). 

Новый крытый бассейн с восемью плавательными дорожками, расположившийся недалеко от центрального кампуса ТГУ, представляет собой полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем есть трибуны, тренажерный зал, раздевалки, душевые, а также кабинет медсестры и две тренерские комнаты. Одновременно в бассейне могут находиться 64 человека. 

В спортивном комплексе можно будет заниматься плаванием и аквааэробикой, а также  фитнесом, оздоровительной гимнастикой и силовыми упражнениями.  

С открытием нового бассейна вуз и собравшихся жителей города поздравил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. 

«Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Новые объекты делают жизнь студентов — ключевых людей в университете — не только комфортнее, но и интереснее, насыщеннее, открывают перед ними новые возможности. Ведь сегодня университет — это  место, где студенты не только получают образование, но и реализуют свои таланты», — подчеркнул он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время официального открытия подчеркнул, что новый бассейн открывается в преддверии Дня знаний в опорном вузе региона. Он обратил внимание, что уже сегодня Тольяттинский государственный университет задает тренды в развитии города и готовит квалифицированные кадры. 

«Я уверен, у вуза очень хорошее будущее. Здесь есть мощная научная школа, специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное. Сегодня у университета есть целый ряд идей по развитию города Тольятти, а прикладной характер исследований востребован экономикой города», — отметил глава региона.

Новый спортивный объект будет доступен не только для студентов тольяттинского вуза, но и для жителей всего города. Предполагается, что в первой половине дня в нем будут заниматься учащиеся ТГУ, в том числе и ребята, которые профессионально занимаются спортом. Среди них — чемпион мира по гребле-индор Александр Вязовкин и участница Паралимпийских игр в Токио 2021 года, бронзовый призер открытого чемпионата Европы, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями, мастер спорта международного класса Ольга Потешкина. В оставшуюся часть времени бассейн будет доступен всем желающим. 

Ректор ТГУ Михаил Криштал обратил внимание, что новый спортивный объект по праву можно считать самым современным в регионе и самым оснащенным для маломобильных групп населения. Здание бассейна оснащено многочисленными поручнями, специальной напольной плиткой, информационными табличками с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковыми и световыми индикаторами, а также устройством для спуска в воду и отдельными душевыми. 

Кроме того, новый бассейн позволит повысить качество образования по дисциплине «Физическая культура», станет базой для прохождения практики студентами института физической культуры и спорта, в том числе и для направления подготовки «Адаптивная физическая культура».

«К слову, возведением бассейна занималась компания, которую возглавляет выпускник архитектурно-строительного института Тольяттинского госуниверситета и для него это была большая ответственность — реализовать такой масштабный проект. Основная идея, которой удалось достичь при проектировании бассейна, — обеспечить соответствие нового объекта концепции «университета, открытого в город», сделать так, чтобы бассейн был доступен, в том числе, жителям ближайших микрорайонов», — заключил Михаил Криштал. 

Теги: новый бассейн ТГУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор ответил на самые частые вопросы, поступившие из социальных сетей.
31 августа 2021  15:56
В ЦУР СО прошла прямая линия с Дмитрием Азаровым
28
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
31 августа 2021  13:59
Днем 1 сентября местами в Самарской области ожидается жара +30, +31 С
149
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
31 августа 2021  13:32
Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году
199
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
31 августа 2021  12:45
Школы Самарского региона готовы начать 1 сентября работу в очном режиме
187
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
31 августа 2021  12:21
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
198
Весь список