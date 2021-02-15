Детский творческий конкурс, посвященный 20-летию ДДН состоится в Самарской области

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В 2021 году Дом дружбы народов Самарской области отмечает значимый юбилей – 20 лет работы ради сохранения культуры проживающих в нашем регионе народов и упрочения дружбы и добрососедства между ними.

Этой дате посвящен областной детский творческий конкурс проектов, направленный на воспитание патриотизма и укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Самарской области.

Организатор конкурса – государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» при поддержке Региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».

Среди задач конкурса – сохранение и развитие культурных особенностей народов Самарской области, поиск и содействие развитию молодых талантов среди обучающихся образовательных учреждений Самарской области для творческого освоения общественных городских пространств; формирование у детей положительного отношения к художественному творчеству и придание их деятельности общественной значимости.

Принять участие в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений (общеобразовательных и воскресных школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов, центров дополнительного образования и др.) Самарской области с 1 по 11 класс (включительно).

Конкурс проводится по следующим возрастным группам:

начальная группа – с 6 до 10 лет;

- средняя группа – с 11 до 14 лет;

- старшая группа – с 15 до 18 лет.

Участникам конкурса предлагается представить свою идею арт-проектов, предназначенных для использования при создании инновационных арт-объектов для внутригородских и областных мероприятий, а также оформления общественных пространств населенных пунктов нашего региона.

Сюжеты арт-проектов должны наглядно демонстрировать:

- единение народов, в мире и согласии проживающих в Самарской губернии;

- многонациональный Самарский край;

- символ дружбы народов;

- колорит национальных праздников;

- сказки народов Самарской губернии.

Представленные работы должны соответствовать требованиям Положения Конкурса.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде с 15 февраля по 15 апреля 2021 года. Работы вместе с заявкой на участие присылаются в электронном виде в ГКУ СО «Дом дружбы народов» на адрес электронной почты orgotdel@samddn.ru .

Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 7 мая 2021 года на информационном портале ГКУ СО «Дом дружбы народов» - «Все мы – Россия!» (www.samddn.ru) и в официальной группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/samddn63), передает пресс-служба ДДН СО.