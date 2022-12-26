Департамент охоты Самарской области: о результатах  охотничьего контроля за прошедшую неделю

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Информация о результатах осуществления федерального государственного охотничьего контроля (надзора) в период с 17 декабря по 23 декабря.



В рамках контрольно-надзорных полномочий за указанный период должностными лицами департамента при реализации проверочных мероприятий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов выявлено 7 нарушений административного законодательства, по которым возбуждены административные дела по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ.

Изъято 3 единицы охотничьего огнестрельного оружия, в том числе 2 без соответствующей регистрации (ИЖ-58, калибра 12, ТОЗ-34, калибра 12, а также 2 патрона).

21 декабря на территории охотничьего угодья Винолей Ставропольского района Самарской области инспекторами департамента обнаружен внедорожный автомобиль, водитель которого попытался скрыться.

Задержание автомобиля осуществлено при непосредственном участии инспекторов ГИБДД ДПС по Ставропольскому району. При досмотре автомобиля обнаружен расчехленный, заряженный карабин системы Барс, калибра 223 REM, а также ружье системы ТОЗ-34, калибра 12, без соответствующей регистрации. В отношении водителя автомобиля и пассажира возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ. Имеющееся при них огнестрельное оружие в виде 2 единиц охотничьих ружей, а также 27 патронов различного калибра, изъято сотрудниками полиции.

Всего с начала 2022 года выявлено 713 административных правонарушений, изъято 43 единицы охотничьего огнестрельного оружия, в том числе 3 без соответствующей регистрации, 1 пневматическое, оснащенное прицелом ночного видения, 2 карабина, оснащенных прицелом ночного видения, 1 карабин, оснащенный коллиматорным прицелом, 1 карабин, оснащенный оптическим прицелом, 1 карабин, оснащенный тепловизионным прицелом и глушителем, 1 карабин системы Вепрь-308, калибра 7,62х51, 1 карабин системы Лось-145, калибра 308, 1 карабин системы ОП СКС, калибра 7,62х39, 96 патронов, 1 снегоход, продукция незаконной охоты – 2 особи белолобого гуся, 1 самка косули сибирской, 4 зайца – русака, 1 кабан.

Сотрудниками полиции в рамках проведенных проверок по сообщениям о незаконной добыче животных изъято 22 единиц охотничьего огнестрельного оружия, в том числе 5 без соответствующей регистрации, 1 обрез, изготовленный из ружья 20 калибра, карабин системы Вепрь, калибра 7,62х51, винтовка AR-15, калибра 223, оснащенная прибором для бесшумной стрельбы и тепловизионным прицелом, ружье системы ТОЗ-34, калибра 12, карабин Барс, калибра 223, патроны в количестве 171 шт., 5 гильз, 12 автомобилей (Лада Гранта, Хендэ, 5 автомобилей марки Лада Нива, 2 автомобиля Шевроле Нива, Тойота Лэнд Крузер, Мицубиси, ВАЗ 2115), автомобиль марки Урал передан на ответственное хранение его владельцу, 2 тепловизора, 2 прицела ночного видения, 2 прицела ночного видения, продукция охоты – останки 7 особей косули сибирской, 10 особей косули сибирской, 1 особь кабана, 2 особи лебедей, 1 зайца.

По решению суда лишено права охоты 38 физических лиц, конфисковано охотничье огнестрельное оружие – карабин ОП СКС, калибра 7,62х39, а также 26 патронов.

По решению суда охотничье ружьё системы МР-18ММ, калибра 12х70, а также 19 патронов, калибра 12, передано в ГУ МВД РФ по Самарской области для принятия решения об уничтожении или реализации, либо использовании в надлежащем порядке.

В текущем году правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ, в том числе 3 по части 2 статьи 258 УК РФ.

В связи с причинением вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания общая сумма возмещенного ущерба в бюджет Самарской области составляет 6 317 542 рубля.

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