Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат.
28 декабря в регионе местами снег, до -6°С
Сегодня это отряд с серьезным боевым прошлым. Его бойцы множество раз, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные миссии.
День образования отряда отметил ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области
В дни новогодних каникул в теплой компании за душевной беседой, приятным рукоделием и творческими экспериментами мастер - классы проведут сотрудники отдела музейной педагогики и детского творчества музея.
Художественный музей приглашает самарцев на «Новогоднюю мастерскую»
Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.
Самарские врачи провели подростку сложную операцию с врожденной кифотической деформацией позвоночника
В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья.
Ребята из Самарской области посетили главную окружную Новогоднюю Елку
Каждый субъект оценивается по 43 критериям, сгруппированным в три блока.
В первой десятке: Самарская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития
Задачи на перспективу обозначил секретарь регионального отделения, губернатор Вячеслав Федорищев.
На итоговой в 2024 году Конференции «Единой России» определили направления стратегического развития региона
Музыкальный каток в новогоднем антураже работает на площади Славы в Самаре
Музыкальный каток в новогоднем антураже работает на площади Славы в Самаре
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.23
-0.38
EUR 103.3
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

День образования отряда отметил ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области

27 декабря 2024 15:19
94
Сегодня это отряд с серьезным боевым прошлым. Его бойцы множество раз, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные миссии.

Одно из первых специальных подразделений ОМОН «Утёс» регионального управления Росгвардии отмечает сегодня день рождения. В этом году отряду, который выполняет особые задачи по охране общественного порядка, исполнилось 36 лет.

На базе отряда состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие представители руководства регионального управления Росгвардии, сотрудники отряда, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и ветераны службы. От имени главы региона росгвардейцев с очередной годовщиной образования отряда поздравил помощник Губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Герой России Максим Девятов.

Сегодня это отряд с серьезным боевым прошлым. Его бойцы множество раз, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные миссии. Боролись с террористами на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность крупных международных мероприятий, как на территории Самарской области, так и за ее пределами. С самых первых дней стражи правопорядка участвуют в специальной военной операции. В общей сложности за образцовое исполнение служебного долга более семисот сотрудников ОМОН награждены  государственными наградами.

Только в этом году на территории региона бойцы ОМОН «Утес» приняли участие более чем в двухстах профилактических и оперативно-разыскных мероприятиях. По результатам работы спецназовцев задержано порядка пятидесяти человек, подозреваемых в совершении преступлений.

По поручению начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова командир отряда — полковник полиции Алексей Теряев поздравил личный состав с праздником. Он поблагодарил всех за достойную службу и высокий профессионализм. Особые слова признательности он выразил ветеранам специального подразделения, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

Отличившиеся при исполнении служебного долга сотрудники спецподразделения были отмечены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат.
27 декабря 2024, 15:28
28 декабря в регионе местами снег, до -6°С
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица, днем снежный накат. Экология
15
В дни новогодних каникул в теплой компании за душевной беседой, приятным рукоделием и творческими экспериментами мастер - классы проведут сотрудники отдела музейной педагогики и детского творчества музея.
27 декабря 2024, 14:59
Художественный музей приглашает самарцев на «Новогоднюю мастерскую»
В дни новогодних каникул в теплой компании за душевной беседой, приятным рукоделием и творческими экспериментами мастер - классы проведут сотрудники отдела... Общество
87
Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.
27 декабря 2024, 14:40
Самарские врачи провели подростку сложную операцию с врожденной кифотической деформацией позвоночника
Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала. Здравоохранение
103
В центре внимания
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
27 декабря 2024  12:32
В Самарской области новогодние фейерверки можно будет запускать лишь на специальных площадках
156
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
27 декабря 2024  10:56
Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»
266
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
27 декабря 2024  10:44
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем спасателя РФ
192
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
378
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
458
Весь список