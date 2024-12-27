День образования отряда отметил ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области

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Одно из первых специальных подразделений ОМОН «Утёс» регионального управления Росгвардии отмечает сегодня день рождения. В этом году отряду, который выполняет особые задачи по охране общественного порядка, исполнилось 36 лет.

На базе отряда состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие представители руководства регионального управления Росгвардии, сотрудники отряда, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и ветераны службы. От имени главы региона росгвардейцев с очередной годовщиной образования отряда поздравил помощник Губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Герой России Максим Девятов.

Сегодня это отряд с серьезным боевым прошлым. Его бойцы множество раз, порой с риском для жизни, выполняли самые ответственные миссии. Боролись с террористами на Северном Кавказе, обеспечивали безопасность крупных международных мероприятий, как на территории Самарской области, так и за ее пределами. С самых первых дней стражи правопорядка участвуют в специальной военной операции. В общей сложности за образцовое исполнение служебного долга более семисот сотрудников ОМОН награждены государственными наградами.

Только в этом году на территории региона бойцы ОМОН «Утес» приняли участие более чем в двухстах профилактических и оперативно-разыскных мероприятиях. По результатам работы спецназовцев задержано порядка пятидесяти человек, подозреваемых в совершении преступлений.

По поручению начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова командир отряда — полковник полиции Алексей Теряев поздравил личный состав с праздником. Он поблагодарил всех за достойную службу и высокий профессионализм. Особые слова признательности он выразил ветеранам специального подразделения, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

Отличившиеся при исполнении служебного долга сотрудники спецподразделения были отмечены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области