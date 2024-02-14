Дан старт общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в Самарской области

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Сегодня, 14 февраля, состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Самарской области общественно-просветительской акции «За родное – за своё».

В пресс-конференции приняли участие представители организаторов и партнёры акции: Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, профессор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области; Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»; Виталий Кузьминых, руководитель Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области».

Общественно-просветительская акция «За родное – за своё» призвана пробудить интерес у жителей региона к истории родного края, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике Самарского региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя.

Проведение акции приурочено к 175-летию со дня основания Самарской области, которое будет отмечаться в январе 2026 года. Осенью прошлого года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт обсуждению вопроса подготовки к празднованию юбилея. Это достойный повод вспомнить славную историю Самарской области, рассказать о событиях и людях, которые внесли вклад в становление и развитие губернии. Общественно-просветительская акция «За родное – за своё» станет уникальной возможностью для жителей региона открыть для себя интересные и новые для себя страницы истории Самарской губернии.

«Инициатором проведения акции выступила Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области». Среди задач, стоящих перед ассоциацией, – в том числе патриотическое воспитание, краеведческое просвещение и содействие развитию внутреннего туризма, который в последние годы активно развивается. По нашему мнению, эта акция соответствует этим задачам. Поэтому мы выступили с инициативой её проведения в течение всего 2024 года. Как минимум две важные причины побудили нас к реализации проекта именно сейчас. Во-первых, в январе этого года был проведен всероссийский форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», целью которого являлось объединение муниципального сообщества России на основе единых ценностей служения обществу и государству, на нём были представлены практики развития муниципалитетов. И нам бы хотелось, чтобы на очередном форуме были представлены результаты, достигнутые в ходе реализации общественно-просветительской акции «За родное – за своё» на территории Самарской области. И вторая причина: в преддверии 175-летия Самарской губернии нам видится это особенно своевременным, ведь жители региона смогут лучше узнать об истории родного края или освежить в памяти имеющиеся знания», – отметил Дмитрий Славецкий.

Партнёром общественно-просветительской акции «За родное – за своё» выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Ресурсы общества в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) станут основными площадками проведения интерактивных просветительских мероприятий акции. Рассказывая об особенностях её проведения, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области Владимир Богатырев отметил, что в 2021 году Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о перезапуске общества «Знание» и акцентировал внимание на том, что необходимо привлекать именно на цифровую платформу общества всё больше и больше граждан. Именно с переходом на цифровые технологии рестарт общества «Знание» получился очень успешным, существенный прирост участников только за последний год говорит о многом – это более 16 тысяч жителей Самарской области. «Я приглашаю воспользоваться цифровыми технологиями и приходить за информацией на наши цифровые платформы, получать и закреплять знания об истории Самарской губернии. Миссия общества «Знание» – это просвещение граждан. У нас целый пул лекторов, это более 90 человек, и более 50% лекций, которые они читают, – лекции по истории, в том числе Самарской губернии. И это выдающиеся историки, профессора, доктора наук из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного социально-педагогического университета и других вузов, – они готовы рассказать про историю нашего края. Более того, мы хотим, чтобы это были не разовые лекции, а некая база лекций онлайн, доступная в записи, чтобы спустя некоторое время можно было бы вернуться к этим материалам и при необходимости пересмотреть. Мы будем работать в разных форматах: электронный контент, видеосюжеты, прямые эфиры или эфиры на радио и т.д.», – рассказал о формате проведения акции Владимир Богатырев.

Участниками настоящего марафона знаний – общественно-просветительской акции «За родное – за своё» – могут стать жители губернии, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, которым интересна история и развитие самарского региона, его роль в развитии российской науки, культуры, спорта, экономики, образования, сферы безопасности страны. Через месяц, с 15 по 17 марта 2024 года, состоится викторина, которая станет своеобразным качественным срезом знаний, которые приобрели участники общественно-просветительской акции «За родное – за своё».

«В рамках акции, в целях закрепления полученных знаний запланировано проведение викторины, которая пройдёт 15, 16 и 17 марта. Призовой фонд викторины впечатляет. 5 автомобилей «Лада», поездки в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, которые мы назвали «Мобильный турист», состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки. Для проведения викторины будут организованы специально оборудованные пункты приёма анкет, размещённые в том числе в непосредственной близости к избирательным участкам по всей территории Самарской области. Это очень удобно, поскольку у граждан, выходящих из пункта голосования, паспорт, который понадобится при заполнении анкеты, будет с собой. Сама викторина состоит из двух туров: в первом туре участникам нужно будет ответить на пять вопросов, касающихся нашей любимой губернии. Если они отвечают правильно хотя бы на три вопроса, а кто-то на все пять, то переходят во второй тур. Для участия во втором туре необходимо будет заполнить уникальный бланк, данные из бланка будут внесены в компьютерную программу, применяющую технологию алгоритма случайной выборки из уникальных номеров (цифровой барабан). В дни проведения онлайн-определения победителей организационный комитет акции викторины загрузит эти идентификационные номера участников второго тура викториныв систему. Отмечу, что определение победителей будет проходить в прямом эфире 15, 16 и 17 марта и транслироваться на телевизионных и интернет-площадках региональных СМИ. То есть, максимально прозрачно, честно и объективно. Победителей викторины будем стараться уведомлять в этот же день, поэтому ещё раз обращусь к жителям нашего региона, которые захотят принять участие в викторине – будьте внимательны при заполнении бланков, оставляйте корректные номера телефонов для связи с вами. Шанс стать победителем есть у каждого!» – рассказал Виталий Кузьминых.

Результаты всех розыгрышей и списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире (посмотреть прямую трансляцию в эти дни можно будет онлайн на нескольких площадках региональных СМИ), а также опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» http://smosamara.ru/ после завершения розыгрыша.

Важно отметить, что участники, уникальные номера которых не стали победителями онлайн-определения победителей в данном туре, автоматически продолжают участие в следующих розыгрышах в рамках акции до конца проведения викторины. Участники, уникальные номера которых стали победителями, в следующих онлайн-определениях победителей не участвуют. Выдача призов и подарков будет осуществляться в период с 20.03.2024г. по 05.04.2024г. включительно в центрах выдачи призов. На территории Самары и Тольятти будут организованы постоянно действующие центры выдачи призов, в других муниципальных образованиях будут организованы выездные центры выдачи (согласно графику, в зависимости от количества выигравших по территориям). Процесс проведения викторины Самарской области будет прозрачным и понятным. Все этапы – от формирования Организационным комитетом на территориях муниципальных образований территориальных организационных комитетов Акции и утверждения экспертно-номерной комиссии до процедуры определения победителей – будут освещаться в СМИ и в социальных сетях. С Положением о проведении акции можно будет ознакомиться на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» (http://smosamara.ru) с 19 февраля 2024 года.

В завершение участники пресс-конференции пригласили жителей Самарской области присоединиться к общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), следить за новостями акции «За родное – за своё», а 15,16 и 17 марта 2024 года принять участие в викторине и выиграть приз.

Фото предоставлено департаментом информационной политики СО