Чемпионом телевизионного шоу талантов «Детский КВН» 2023 стала Самара

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5 октября состоялся финал сезона телевизионного шоу талантов «Детский КВН». Чемпионом сезона стала команда КВН из города Самара «Перспективочка» - Гимназия «Перспектива».

Текущая серия игр стартовала с ¼, в которой сыграли 30 команд из разных регионов России и Республики Беларусь. 4 команды, вместе с Самарской «Перспективочкой», прошли в финал проекта. По схеме сезона участники в «дуэлях» играют конкурсы «Приветствие» и «Сказка». Так, в финале сезона, который прошел в ММЦ «Планета КВН», чемпионом телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023 стала команда КВН «Перспективочка».

В играх сезона в качестве жюри принимали участие певец Артем Кид, актриса Екатерина Скулкина, и звезда сериала «Манюня» Екатерина Темнова. Ведущие шоу — Валдис Пельш и Таисия Маслякова. Эфир игры можно увидеть на телеканале «Солнце».

Мы поздравляем ребят! Самые талантливые дети – в Самаре! И играют в Самарский КВН. Команда благодарит за поддержку губернатора Самарской области и Министерство образования и науки Самарской области.

Фото: ru.freepik.com