«Быть проводником модно»: в Самарской области собрались студенты-проводники со всей страны

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В Самарской области проходит Всероссийское совещание руководителей направлений студенческих отрядов проводников.

Порядка 40 представителей из разных субъектов Российской Федерации собрались в первые дни весны в областном центре Самарской губернии, чтобы задать вектор и обсудить перспективы развития данного направления одной из крупнейших молодёжных организаций страны.

Зачином мероприятия 1 марта стала панельная дискуссия, в которой приняли участие заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная Пассажирская Компания» Владислав Губанов, заместитель председателя правления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Потейко, председатель правления Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Усов. С приветственным словом ко всем присутствующим по видеоконференцсвязи обратился заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Российские железные дороги» Александр Збарский.

В формате открытого диалога участники встречи смогли поделиться собственными опытом и задать интересующие вопросы. Неслучайно именно Самарская область стала центром притяжения активных молодых людей, вдохновленных романтикой железных дорог. Правительство Самарской области активно поддерживает деятельность студенческих отрядов. В 2021 году губернатором Дмитрием Азаровым был подписан закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области». Эта инициатива, как и идея о создании штаба Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» были предложены на одной из встреч представителей студенческих отрядов с Главой региона и нашли поддержку.

В прошлом году в профессиональный праздник данного молодежного движения был открыт штаб студотрядов – это современное мультиформатное пространство, которое стало для ребят настоящим домом, где они уже на протяжении года активно развиваются, работают, реализуют новые проекты.

В Самарской области сформирован уникальный формат работы с молодежной организацией, в деятельность которой вовлечены более 3000 студентов вузов, колледжей и техникумов.

«Студенческие отряды объединяют в себя два важных компонента, которые необходимы современной молодежи. С одной стороны, это возможность официального трудоустройства, возможность получения профессионального опыта и подработки в трудовой семестр. С другой стороны, студенческие отряды – это и большая патриотическая работа, большой фронт общественной деятельности, который реализуют студенты, участвуя во многих мероприятиях. Это тоже очень важная составная часть развития», – поделился Сергей Бурцев.

Колоссальную помощь ребята оказывают и Российским железным дорогам. Особой популярностью их труд пользуется в летний в период, когда значительно возрастает пассажиропоток.

«Практика организации студенческих отрядов проводников сегодня — это яркий пример эффективного взаимодействия бизнеса и молодежной организации. В пик летних перевозок, когда наблюдается сезонная потребность в квалифицированной рабочей силе, более 6000 студентов обеспечивают перевозочный процесс АО «ФПК». Учитывая традиции, для студентов это не просто возможность заработать, но и уникальный шанс проявить себя в качестве полноправного участника трудовых отношений и организатора» – отметил Владимир Усов.

Результативность работы отрядов проводников отметил начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная Пассажирская Компания».

«Ежегодно в нашу компанию трудоустраиваются тысячи бойцов. Ребята показывают свое мастерство и профессионализм на уровне штатных сотрудников. На сегодняшний день отмечается довольно прирост пассажиропотока, а в летний период большое назначение поездов. Российские железные дороги очень нуждаются в их работе», – рассказал Владислав Губанов.

Для участников Всероссийского совещания подготовлена насыщенная деловая и культурная программы. Впереди их ждут тематические стратегические сессии, посещение штаба регионального отделения студенческих отрядов «СО.Здание» и патриотического кластера, а также обзорная экскурсия по достопримечательностям Самары. Итогом трехдневной работы станет выработанная дорожная карта для обеспечения набора студентов по всей стране. Завершится мероприятие 3 марта 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства СО