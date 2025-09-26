бомберы лидируют по росту продаж на Авито в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бомберы лидируют по росту продаж на Авито в Самаре

26 сентября 2025 12:28
204
бомберы лидируют по росту продаж на Авито в Самаре

Аналитики Авито изучили, как в Самаре на платформе изменились продажи верхней одежды. Оказалось, что в этом году в августе-сентябре ее покупают чаще, чем в прошлом: женскую на 7%, а мужскую — на 12%. Как в женской одежде, так и в мужской по росту продаж в лидеры вошли бомберы.

Шубы и пальто

Продажи женской верхней одежды в августе-сентябре этого года на Авито в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7%. При этом на товары «с рук» пришлась большая часть продаж — 78%, но продажи новых вещей росли быстрее — на 29%. 

Пользователи активно покупают вещи как для текущего сезона, так и к зиме. В августе-сентябре этого года в Самаре из женской верхней одежды чаще всего покупали шубы (17% продаж). Их предпочитают покупать «с рук» — 87% продаж приходится на ресейл. Средняя цена в новом варианте составила 25 000 рублей, а в б/у — 15 000 рублей. На втором месте — зимние куртки и пуховики (16%). Они в среднем обходились в 5 000 рублей. 

Затем идут демисезонные куртки (14%). За год их продажи выросли на 11%. Их средняя цена на платформе составила 2 000 рублей. Далее следуют пальто (12%). Их стали покупать чаще на 9% за год, а средняя цена составила 3 000 рублей. Пятерку лидеров замыкают кожаные куртки с долей 7%. Их продажи за год выросли на 24%, в среднем они стоили 4 000 рублей. 

Среди лидеров роста за год — анораки. Их стали покупать чаще на 64%, средняя цена составила 5 000 рублей. Также на 27% выросли продажи бомберов — они в среднем обходились в 4 000 рублей. 

Куртки и жилеты

Мужскую верхнюю одежду в августе-сентябре год к году стали покупать чаще на 12%. На товары «с рук» пришлось чуть меньше половины — 49%, и продажи новых вещей также росли быстрее ресейла — на 22%. 

Топ мужской верхней одежды несколько отличается от женской. Так, в этой категории по продажам лидируют зимние куртки и пуховики (28%). Их продажи за год выросли на 6%. В среднем их покупали за 5 000 рублей. На втором месте — легкие куртки и ветровки (19%). Их за год стали покупать чаще на 10%, а средняя цена составила 4 000 рублей. Также в тройке лидеров — демисезонные куртки (12%). Их за год стали покупать чаще на 6%, средняя цена — 4 000 рублей.

В топ-5 также входят жилеты (10%) и бомберы (7%), которые одновременно вошли в лидеры  роста продаж. Так, бомберы за год стали покупать чаще на 73%. Их в среднем покупали за 5 000 рублей. На 40% выросли продажи плащей и тренчей. Их средняя цена составила 2 000 рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
Весь список