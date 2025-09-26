бомберы лидируют по росту продаж на Авито в Самаре

204

Аналитики Авито изучили, как в Самаре на платформе изменились продажи верхней одежды. Оказалось, что в этом году в августе-сентябре ее покупают чаще, чем в прошлом: женскую на 7%, а мужскую — на 12%. Как в женской одежде, так и в мужской по росту продаж в лидеры вошли бомберы.

Шубы и пальто

Продажи женской верхней одежды в августе-сентябре этого года на Авито в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7%. При этом на товары «с рук» пришлась большая часть продаж — 78%, но продажи новых вещей росли быстрее — на 29%.

Пользователи активно покупают вещи как для текущего сезона, так и к зиме. В августе-сентябре этого года в Самаре из женской верхней одежды чаще всего покупали шубы (17% продаж). Их предпочитают покупать «с рук» — 87% продаж приходится на ресейл. Средняя цена в новом варианте составила 25 000 рублей, а в б/у — 15 000 рублей. На втором месте — зимние куртки и пуховики (16%). Они в среднем обходились в 5 000 рублей.

Затем идут демисезонные куртки (14%). За год их продажи выросли на 11%. Их средняя цена на платформе составила 2 000 рублей. Далее следуют пальто (12%). Их стали покупать чаще на 9% за год, а средняя цена составила 3 000 рублей. Пятерку лидеров замыкают кожаные куртки с долей 7%. Их продажи за год выросли на 24%, в среднем они стоили 4 000 рублей.

Среди лидеров роста за год — анораки. Их стали покупать чаще на 64%, средняя цена составила 5 000 рублей. Также на 27% выросли продажи бомберов — они в среднем обходились в 4 000 рублей.

Куртки и жилеты

Мужскую верхнюю одежду в августе-сентябре год к году стали покупать чаще на 12%. На товары «с рук» пришлось чуть меньше половины — 49%, и продажи новых вещей также росли быстрее ресейла — на 22%.

Топ мужской верхней одежды несколько отличается от женской. Так, в этой категории по продажам лидируют зимние куртки и пуховики (28%). Их продажи за год выросли на 6%. В среднем их покупали за 5 000 рублей. На втором месте — легкие куртки и ветровки (19%). Их за год стали покупать чаще на 10%, а средняя цена составила 4 000 рублей. Также в тройке лидеров — демисезонные куртки (12%). Их за год стали покупать чаще на 6%, средняя цена — 4 000 рублей.

В топ-5 также входят жилеты (10%) и бомберы (7%), которые одновременно вошли в лидеры роста продаж. Так, бомберы за год стали покупать чаще на 73%. Их в среднем покупали за 5 000 рублей. На 40% выросли продажи плащей и тренчей. Их средняя цена составила 2 000 рублей.