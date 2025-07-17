Более 300 тысяч заявлений отработал самарский Росреестр с начала года

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Самарский Росреестр информирует, что за 6 месяцев текущего года количество представленных в ведомство заявлений составило свыше 300 тысяч: это заявления о государственном кадастровом учете, государственной регистрации прав и единой процедуре.

Традиционно львиная доля обращений поступает на государственную регистрацию права. С начала года эта цифра превысила 250 тысяч, из которых 63,8 % – поступило в электронном виде.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова отметила: «В 2025 году 60% всех заявлений о государственной регистрации недвижимости было представлено в самарский Росреестр в электронном виде. Нашим Управлением регулярно проводится информационная кампания по обучению профессиональных сообществ и физических лиц электронному взаимодействию с Росреестром. Важно отметить, что с марта 2025 года все юридические лица подают заявления на регистрацию недвижимости исключительно в электронном виде. Популяризация электронных услуг ведомства нацелена на клиентоцентричность - комфорт и оперативность предоставления государственных услуг».