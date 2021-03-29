Биометрия, право и «Инженерия будущего»: в Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право»

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В Самаре прошёл межотраслевой форум «Биометрия и право». Здесь собрались ведущие юристы, IT-специалисты, бизнесмены, правоохранители, учёные, студенты – взрывная смесь технических и гуманитарных умов.

Биометрия – тема горячая. Перед форумом был проведен социологический опрос. Оказалось, что 64% россиян не готовы никому предоставлять свои биометрические данные, даже в целях собственной безопасности. Естественно, для юристов этот вопрос – широчайшее поле для проработки.

Но и не только для них. Особенно в период пандемии, когда стали просто необходимы бесконтактные технологии, биометрия приобрела особую актуальность. Лицо, пальцы и голос человека становится моментальным пропуском, билетом и личной печатью. Это – высокие технологии. А где высокие технологии – там научно образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего».

Ольга Михеева, советник Губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» и лауреат премии «Юрист года – 2020» выступила на форуме с несколькими ключевыми тезисами:

Первое. Основа биометрии – это искусственный интеллект. ИИ затрагивает многие сферы научной деятельности, и все они – в компетенции «Инженерии будущего»:

- передовая промышленная инженерия (двигателестроение, включая водородные технологии, а также зелёную химию и материалы)

- инженерия интеллектуальных систем управления (производственные и транспортные системы, управление проектами, умное сельское)

- инженерия биотехнических систем нового поколения в медицине

- инженерия биотехнических систем в социальной сфере.

Все эти системы представлены в программе деятельности «Инженерии будущего» и направлены на развитие и применение ИИ. А искусственный интеллект, в свою очередь – создает интеллектуальные системы принятия решений по управлению передовыми инженерными изделиями.

Второе. И это касается неоценимой роли права для любой общественной сферы. Сегодня наука невозможна без компетентной правовой поддержки. Широкие перспективы сотрудничества с правовым сообществом Самарской области привели к идее о создании на базе Ассоциации юристов Самарской области комитета по вопросам научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Сейчас мы прорабатываем с ГК «Роскосмос» вопрос о создании Центра коммерческого космоса и Центра экспериментов в космосе. Космическое право, развитие космоса для частных целей – направления относительно новые, динамично развивающиеся, сложные, с высокой конкуренцией. И управлять ими без помощи высокопрофессиональных юристов – невозможно.

Есть и другие сложности. Как правильно юридически оформить проектные группы? Как показать талантливым детям из юношеского научно-образовательного центра, что их идеи охраняются законом? Как всё соединить, никого не ущемить, создать благоприятные условия, учесть все права и обязанности?

Совместное решение этих и многих других вопросов будет не только иметь важное практическое значение для развития «Инженерии будущего», но и представляет большой интерес для юристов, специализирующихся в различных отраслях права.

Ольга Михеева отметила, что юристы сегодня являются двигателями идей в любой сфере экономики. И наше совместное сотрудничество будет результативным, взаимовыгодным и очень, очень успешным.

В ходе Форума были достигнуты ключевые договоренности по дальнейшему сотрудничеству с Ассоциацией юристов.

В частности, поддержано предложение по созданию при Ассоциации юристов комитета, который станет юридической платформой для решения всех правовых задач в рамках работы «Инженерии будущего».

Кроме того, в настоящее время управляющая компания «Инженерии будущего» готовит обращение в адрес Ассоциации юристов Самарской области с просьбой привлечь к работе комитета коллег из отделений Ассоциации юристов регионов – соинициаторов создания Центра (Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областей и Республики Мордовия).

Данный формат позволит сделать Самару уникальной площадкой для межрегиональной юридической коллаборации в целях поиска наиболее продуктивных решений правовых вопросов развития научной сферы.

В ближайших планах – подписание соглашения о взаимодействии и увлекательная совместная работа «Инженерии будущего» и юридического сообщества.