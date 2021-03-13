Администрация Кировского района Самары переедет

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Об этом сообщает руководитель департамента экономики областного центра - Владислава Зотова.

Строение, в котором до настоящего времени находится администрация района, попало в ту зону, где будет проходить постройка нового ТРЦ. Так, в пределах проспекта Кирова, улиц Свободы, Каховской, Победы примерно уже к 2025 году запланировано произвести постройку второй очереди ТРЦ «Вива Лэнд».

Для администрации Кировского района уже выбрали новое место, где она будет располагаться - это территория в пределах улиц Победы, Каховской и Севастопольской рядом с УСЦ «Грация». Но в настоящее время необходимо оформить надлежащим образом документов и проекты, пишет ПроГородСамара.