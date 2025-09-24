Я нашел ошибку
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
59% самарских студентов подрабатывают во время учебного года

24 сентября 2025 09:26
Сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал, сколько самарских студентов подрабатывают во время учебного года, как они совмещают учебу с подработкой и с какими трудностями сталкиваются.

Опрос проводился со 2 по 17 сентября среди 1870 молодых респондентов в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.

Исследование показало, что подрабатывают во время учебного года 59% опрошенных студентов. При этом многие респонденты отметили, что успешно совмещают работу и учёбу, не теряя в успеваемости: 59% отметили, что их успеваемость не страдает, у остальных успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне. 

Среди причин, по которым 41% студентов не подрабатывает, чаще всего называют отсутствие подходящих предложений (52%). Также отметили 41% отметили нехватку времени из-за учёбы, 16% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 10% не хотят подрабатывать.

Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать своё время, но 23% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.

В первую очередь студенты при выборе подработки рассматривают гибкий график (90%). Также они обращают внимание на: уровень заработной платы (59%), близость места работы к университету или дому (50%), перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (25%).

Однако при поисках предложений существуют и проблемы: многие студенты не могут найти подработку из-за несовпадения графика работы с учебой (88%), отсутствия опыта и рекомендаций (49%),  из-за предвзятого отношения работодателей к студентам (25%), а также низкого уровня предлагаемого заработка (20%).

По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее:

— 22% — до 5 часов;

— 38% — 6–10 часов;

— 13% — более 15 часов;

— 27% — 11–15 часов.

 

Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали:

— работа курьером (16%);

— работа в пункте выдачи товаров (14%);

— работа официантом (13%);

— комплектация товаров (11%);

— работа в колл-центре (8%);

— работа промоутером (7%);

— работа няней (6%);

— репетиторство (5%);

— работа менеджером по продажам (5%);

— работа кассиром (5%);

— работа аниматором (2%).

Остальные берут любые проектные подработки, связанные с будущей специальностью или хобби.

 

Большинство опрошенных заработок во время учёбы устраивает, только 23% респондентов ответили, что за подработку получают очень мало, но других вариантов частичного трудоустройства с более высоким доходом не видят.

