59% самарских студентов подрабатывают во время учебного года

Сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал, сколько самарских студентов подрабатывают во время учебного года, как они совмещают учебу с подработкой и с какими трудностями сталкиваются.
Опрос проводился со 2 по 17 сентября среди 1870 молодых респондентов в возрасте 18–25 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области.
Исследование показало, что подрабатывают во время учебного года 59% опрошенных студентов. При этом многие респонденты отметили, что успешно совмещают работу и учёбу, не теряя в успеваемости: 59% отметили, что их успеваемость не страдает, у остальных успеваемость немного снизилась, но остается на приемлемом уровне.
Среди причин, по которым 41% студентов не подрабатывает, чаще всего называют отсутствие подходящих предложений (52%). Также отметили 41% отметили нехватку времени из-за учёбы, 16% сообщили, что их финансово обеспечивают родители, а 10% не хотят подрабатывать.
Большинство студентов, берущих подработки, стараются грамотно организовать своё время, но 23% ответивших признались, что иногда пропускают занятия из-за работы.
В первую очередь студенты при выборе подработки рассматривают гибкий график (90%). Также они обращают внимание на: уровень заработной платы (59%), близость места работы к университету или дому (50%), перспективу получения опыта и навыков для будущей карьеры (25%).
Однако при поисках предложений существуют и проблемы: многие студенты не могут найти подработку из-за несовпадения графика работы с учебой (88%), отсутствия опыта и рекомендаций (49%), из-за предвзятого отношения работодателей к студентам (25%), а также низкого уровня предлагаемого заработка (20%).
По времени, которое студенты уделяют подработке, распределение следующее:
— 22% — до 5 часов;
— 38% — 6–10 часов;
— 13% — более 15 часов;
— 27% — 11–15 часов.
Среди наиболее популярных видов подработки студенты выбрали:
— работа курьером (16%);
— работа в пункте выдачи товаров (14%);
— работа официантом (13%);
— комплектация товаров (11%);
— работа в колл-центре (8%);
— работа промоутером (7%);
— работа няней (6%);
— репетиторство (5%);
— работа менеджером по продажам (5%);
— работа кассиром (5%);
— работа аниматором (2%).
Остальные берут любые проектные подработки, связанные с будущей специальностью или хобби.
Большинство опрошенных заработок во время учёбы устраивает, только 23% респондентов ответили, что за подработку получают очень мало, но других вариантов частичного трудоустройства с более высоким доходом не видят.