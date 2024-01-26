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27 января откроется для выполнения финальное задание конкурса «Это у нас семейное»

26 января 2024 14:28
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Финальным конкурсным испытанием станет «Викторина».

До завершения дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» остается пять дней. Финальным конкурсным испытанием станет «Викторина». Она откроется для прохождения в 12:00 по московскому времени 27 января и будет доступна до окончания дистанционного этапа 31 января.

В начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Помимо этого, за оригинальность, творческий подход, яркость, нестандартность выполнения конкурсных испытаний более 3 000 семей получат призы – микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и множество других подарков.

Напомним, в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют 587 267 человек из 102 735 семейных команд. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.  Из Самарской области присоединились к проекту «Это у нас семейное» свыше 15 000 участников, это более 2 700 семей. 

В финальном конкурсном испытании «Викторина» семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн формате ответить на вопросы, продемонстрировав знания о России. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат.

«Чтобы наши участники еще больше узнали о своей стране, ее истории, географии, литературе, музыке, культуре мы решили предложить пройти семьям увлекательную викторину. Выполнять это задание, как и все остальные, нужно будет вместе всей семейной командой. Каждый член семьи сможет внести вклад в общий итоговый результат. Осталось всего пять дней до окончания дистанционного этапа, и совсем скоро станут известны имена полуфиналистов конкурса. Но в любом случае, мы уверены, что все семьи-участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили положительные эмоции от участия в конкурсе, смогли еще больше узнать друг друга, сплотиться и провести много времени вместе. Надеемся, что конкурс зародил множество традиций и полезных привычек в российских семьях», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В рамках дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» участники выполняют задания на разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Новый год», «Рецепт Жуковых». Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды.

Благодаря участию и совместному выполнению конкурсных задач дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное», семьи не только вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и исполняют песни, делают добрые дела, но и имеют возможность выиграть приятные подарки. Так, организаторы конкурсы подготовили для участников 6 000 призов, среди которых: бытовая техника для кухни, наборы посуды, умные гаджеты, спортивные и туристические товары, телевизоры, пылесосы, ноутбуки, колонки, смартфоны и даже портативные проекторы. В разных заданиях – разные подарки. Их обладателей после окончания дистанционного этапа выберут члены Наблюдательного совета конкурса. Сами же члены Наблюдательного совета конкурса, а также партнеры подготовили свои призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа. Среди таких подарков концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова, возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани от киностудиии «Союзмультфильм» за выполнение задания «Мультсемья», экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск за выполнение задания «Изобретатели» от Госкорпорации «Росатом».

По итогам дистанционного этапа в начале февраля будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

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