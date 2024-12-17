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​248 молодых специалистов Самарской области получили матподдержку через Кадровый центр

17 декабря 2024 09:56
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​248 молодых специалистов Самарской области получили матподдержку через Кадровый центр

По сравнению с прошлым годом число получателей выросло на 37%.

Финансовая помощь выплачивается в соответствии с региональным законом «О молодом специалисте в Самарской области». В общей сложности на эту статью расходов из регионального бюджета было выделено более 19 млн рублей.

«Механизм закона уже продемонстрировал свою эффективность: более 80% получателей мер поддержки продолжают работать на предприятиях, куда устроились после окончания обучения, и ещё около 10% остаются в отрасли», – рассказал директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Получателями могут стать выпускники, которые впервые устраиваются на работу по востребованным профессиям. В перечень входят 74 профессии. В их числе токарь, фрезеровщик, инженер-технолог, оператор станков и другие. Средства выплачиваются им в течение трёх лет за каждый отработанный год. Также им может быть компенсирована часть расходов за аренду жилья, научно-исследовательскую деятельность, образование. В этом году введена дополнительная мера поддержки — частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Отметим, что Закон «О молодом специалисте в Самарской области» действует с 2016 года. Он направлен на то, чтобы помочь молодым кадрам получить финансовую помощь на старте трудового пути, привлечь выпускников вузов и средних специальных учебных заведений на предприятия области по востребованным профессиям.

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