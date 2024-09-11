23 инициативы от Самарской области - в числе победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

86

Подведены итоги регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. По результатам отбора из более 240 инициатив, предложенных от Самарской области, в число победивших вошли 23. Список победителей опубликован на сайте премия.мывместе.рф.

Награда учреждена по поручению Президента РФ Владимира Путина для поддержки значимых инициатив и проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Организатором Премии является Ассоциация “Добро.рф”, учредителем - Росмолодёжь.

Региональные эксперты определили лучшие проекты в двух категориях. В категории “Личность” будут награждены участники за общественно значимые поступки, меценатство, добровольческую или наставническую деятельность. Некоммерческие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса с действующими социально значимыми проектами, имеющими достигнутый результат и планы развития, отмечены в категории “Организация”.

“Это уже четвертый сезон Премии, за все время существования которой было подано более 145 тысяч инициатив. Ежегодно во всех регионах страны определяются авторы лучших социальных проектов, в этом году их более 1700. Героями в своих городах стали и победители в новых номинациях - «Волонтер года» и «Наставник года». Победа в региональном этапе поможет проектам найти партнеров, предоставит поддержку от органов власти, а самое главное - откроет сообщество единомышленников, состоящее из тысяч лидеров социальных изменений движения #МыВместе”, - подчеркнул Председатель Совета Ассоциации “Добро.рф” Артём Метелев.

Одной из самых популярных стала новая номинация “Волонтёр года” в категории “Личность”, которая присуждается за вклад в развитие волонтерского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В этом году победителями в ней стали 118 человек, одна из которых жительница Самарской области Галина Мошнинова.

Все финалисты регионального этапа получают экспертное сопровождение, письма поддержки, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнеров. Победители этого года получат поощрение в виде Благодарности, а также участникам предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодёжи “Больше, чем путешествие”.

Кроме того, победители регионального этапа получают всестороннюю поддержку Клубов участников Премии, которые создаются в субъектах РФ с целью развития сообщества #МЫВМЕСТЕ, поддержки проектов и коллаборации внутри регионов и за их пределами. Сейчас членами Клубов являются 2,4 тысячи участников.

Больше всего победителей регионального этапа Премии в этом году из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ростовской, Нижегородской, Рязанской и Московской областей.

Напомним, участвуют в Премии добровольцы, наставники, НКО, компании, территории, регионы, муниципальные образования, моногорода со всей страны с целью получения поддержки, признания в своем регионе и на федеральном уровне. В свою очередь участники становятся трансляторами ценностей Премии, которые включают культуру солидарности и взаимопомощи, гражданственность, служение Отечеству, милосердие и гуманизм.

«В ближайшее время мы объявим топ-1000 проектов Премии #МыВместе, а также имена финалистов. В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в Манеже», - добавил Артём Метелев.

Напомним, в декабре этого года состоится награждение лучших проектов по итогам федерального этапа Премии. Награды победителям вручит лично Президент страны Владимир Путин. Финалисты регионального этапа также могут подать заявку на участие в финале Премии и получить признание на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Ассоциации “Добро.рф”