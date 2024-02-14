22,3 тысячи матерей в Самарской области получили услуги по родовому сертификату в 2023 году

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В 2023 году более 22,3 тысяч будущих мам и малышей в Самарской области получили услуги по родовым сертификатам. Региональное Отделение СФР направило медицинским организациям более 222,6 миллионов рублей за оказанные услуги, предоставленные в связи с беременностью и рождением детей.

Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, наблюдения во время и после беременности, а также для медосмотров ребенка первого года жизни. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

«Документ призван обеспечить каждой беременной и роженице внимание и профессиональную помощь врачей. В соответствии с законом, будущая мама может выбрать любое медицинское учреждение для получения услуг по ведению беременности и родов», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Родовый сертификат подтверждает, что женщина получила медицинскую помощь во время беременности, родов и в послеродовой период. Документ позволяет медицинским учреждениям, которые наблюдали ее, получить выплаты из СФР.

Найти сертификат можно в своем личном кабинете на портале госуслуг после того, как медучреждение его сформирует.

ВАЖНО! Если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат не формируется. Оплате подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках ОМС.

Фото: pxhere.com