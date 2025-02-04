200 юных жителей Самарской области узнали о службе в органах внутренних дел

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В Самаре, в здании Молодежного правительства, состоялось открытие военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Представители Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», выступающие организатором данного мероприятия, пригласили сотрудников полиции принять участие во встрече.

В ходе мероприятия полицейские не только подробно рассказали юным жителям области о буднях сотрудников органов внутренних дел и о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, но и организовали для ребят выставку «Обыкновенный фашизм», рассказывающую о зарождении и расцвете нацисткой идеологии, о ее предпосылках, а, главное, о том, как распознать ростки зла в современном потоке информации.

Руководитель Музея истории органов внутренних дел Самарской области подполковник милиции в отставке Марина Рачиба познакомила юношей и девушек с историческими фактами и провела параллели между прошлым и настоящим. Ребята активно обсуждали увиденное и задавали интересующие их вопросы.

Сотрудники полиции, в свою очередь, подчеркнули важность подобного рода мероприятий для формирования прочных основ патриотического сознания молодежи.